Distribuição de preservativos no carnaval será feita por ONGs

Neste ano, a distribuição de preservativos no carnaval, ação que itegra a campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, não será feita pela Secretaria Municipal de Saúde, e sim por voluntários de ONGs.As secretarias de saúde municipal e estadual participarão apenas com os recursos para a compra dos preservativos."Não tivemos como custear uma equipe nas ruas esse ano devido aos gastos no Carnatal e também por motivo da mudança de administração", disse a coordenadora do Programa Municipal DST/AIDS-Natal, Solange Setta, explicando porque a distribuição será feita de forma diferente dessa vez.Quanto à distribuição de panfletos educativos, Solange explicou que não serão disponibilizados para a festa do mês de fevereiro. "Já foi comprovado que os panfletos não têm tanto impacto em festas com a dimensão do carnaval e Carnatal. Optamos, então, por distribuir apenas os preservativos e porta-preservativos", concluiu.