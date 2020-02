Presidente Lula desembarcará em Natal às 11h40 desta sexta-feira Da capital, o presidente seguirá para Ceará-Mirim, onde visitará um projeto de criação de tilápias.

O Presidente Luís Inácio Lula da Silva volta à Natal após cinco meses. O petista que esteve aqui em meados do ano passado para fazer campanha, durante as eleições municipais agora cumpre agenda administrativa em Ceará-Mrim. Lula visitará um projeto de criação de tilápias, que recebe o apoio do Governo Federal.



Segundo o prefeito do município, Antônio Peixoto já está tudo pronto para a chegada do chefe maior do Executivo que poderá ver de perto o Pólo de Tilápias em viveiros que beneficia atualmente 1.750 famílias em 18 assentamentos. “Disponibilizaremos a estrutura e equipamentos necessários para contribuir para o sucesso da visita do presidente ao município”, disse o prefeito.