Fora de casa, ASSU derrota o Alecrim por 2 a 0 e assume liderança do Estadual Camaleão do Vale venceu o alviverde com gols de Pantera e Geraílton.

O ASSU conquistou sua segunda vitória no Campeonato Estadual deste ano ao derrotar o Alecrim por 2 a 0, no estádio Machadão, neste domingo (25).



Com o resultado, duas vitórias - 1 a 0 e 2 a 0 - a equipe assuense se isola na liderança do Estadual na segunda rodada, com seis pontos e três gols de saldo. O Santa Cruz, que venceu o Real de 2 a 1, vem em segundo lugar, com seis pontos e dois gols de saldo.



O placar foi aberto aos dois minutos pelo zagueiro Pantera, que completou bola cruzada dentro da área e colocou no fundo do gol.



O alviverde sentiu o gol tomado nos primeiros minutos e não se encontrou dentro de campo. O ASSU se aproveitou disso e aos 18 minutos o atacante Geraílton ampliou o placar a favor do "camaleão do Vale".



O técnico Erandir Montenegro fez alterações no time buscando recuperar o resultado adverso, mas não teve o resultado esperado.



O jogo ainda teve as expulsões de Da Silva (Alecrim) e Joassis (Assu). Na próxima rodada, o o Assu vai até o Frasqueirão encarar o ABC enquanto o Alecrim folga na rodada.



Confira abaixo os gols da partida