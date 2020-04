RN recebe etapa do campeonato mundial de kitesurf

praiabarradocunhau.com.br

O diretor-presidente do grupo Gest (Global Entreniment Sport e Tourism), Erich Steffen, responsável pela realização dos maiores campeonatos do esporte, como o "Kiteracing Brasil" esteve com o presidente da Emprotur (Empresa Potiguar de Promoção Turística), Armando José, para acertar os últimos detalhes do evento. "O campeonato mundial de kitesurf já foi realizado no Piauí e no Ceará, e duas etapas do mundial, em 2007 e 2008, foram realizadas em Portimão, em Portugal. Dessa vez, estamos incluindo o RN no circuito", afirmou Erich.Para Armando, o trabalho de atrair a realização desse evento para o Rio Grande do Norte é muito importante, pois colocará o Estado na mídia internacional. "O mundial terá cobertura total da TV Bandeirantes, além de todos os outros veículos especializados no esporte. Estamos trabalhando para viabilizar o apoio do Governo e de outros parceiros para esse evento", esclarece.A praia de Barra de Cunhaú, já é mundialmente conhecida pelos praticantes de kitesurf. O Blue Dream Resort, localizado na praia, já conta até com uma escola de kite, comandada pelo austríaco Roman Eder. No ano passado, 82 esportistas de todo o país, além de atletas internacionais, participaram do "Dreamkite", campeonato promovido pela escola.O kitesurf combina as técnicas do surf, windsurf e wakeboarding. É um esporte de alto impacto visual, sendo o que mais cresce no mundo em número de praticantes. Com a ajuda dos ventos os atletas chegam a 80km/h e até 30m de altura. O litoral brasileiro é a área mais procurada e elogiada do mundo para essa prática.