Prisioneiro foge de delegacia pela porta da frente André de Paiva conseguiu soltar-se das algemas. Em seguida, o prisioneiro esperou o momento certo e fugiu pela porta da frente da Delegacia.

O prisioneiro André de Paiva conseguiu fugir do 3º Distrito Policial, no bairro do Alecrim, no começo da tarde desta sexta-feira (6).



Ele estava algemado a uma cadeira enquanto esperava para ser levado para a carceragem, quando um dos agentes precisou realizar um atendimento e outro estava almoçando.



André de Paiva conseguiu soltar uma das algemas que estava presa a cadeira. Em seguida, o prisioneiro esperou o momento que ninguém estivesse olhando e fugiu pela porta da frente da Delegacia. O fugitivo estava preso por porte ilegal de arma de fogo e responde por outros crimes.



Os policiais do 3º distrito estão em diligência para tentar efetuar a captura do fugitivo.