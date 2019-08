Permanência do gabinete da vice-prefeitura na Zona Norte é incerta

Arquivo Paulinho Freire discutirá atribuições da vice-prefeitura nos próximos dias com Micarla.

“A decisão será tomada em conjunto com a prefeita”, disse Paulinho que pretende conversar com a pevista sobre o assunto durante o debate da Reforma Administrativa que ficou para o mês de fevereiro.Além da localização do gabinete, antes estratégica, para que Micarla se aproximasse mais da população da zona norte, em pauta também estará a definição das suas atribuições. "A partir desta conversa saberei o que cabe à vice-prefeitura resolver", finaliza.