Baltazar Germano assume o comando do Macau Antes que "caísse" no Galo do Seridó, treinador aceitou ficar com a vaga de Soares na equipe da terra do sal.

Baltazar Germano de Aguiar, que estava no comando do Coríntians de Caicó, é o novo treinador do Macau Esporte Clube, que havia demitido José Soares.Baltazar se adiantou e aceitou o convite dos dirigentes mcauenses, pois também estava com o cargo ameaçado no Coríntians.



As duas equipes fazem campanhas muito criticadas no Estadual, sendo que o Macau ainda não consegiu vencer na competição. O time tricolor da terra do sal estreou contra o América perdendo de 2 a 0 para o América. Depois de folgar na segunda rodada perdeu para o Santa Cruz na terceira, e na última rodada, depois de estar vencendo de 2 a 0, cedeu empate ao Coríntians. Foi a gota d´água.



O Coríntians começou bem a competição. Não convenceu, é bem verdade, mas veceu o Real Sociedade de 2 a 1. Na segunda rodada foi goleado pelo ABC de 4 a 0 e voltou a cair pelo mesmo placar contra o Potiguar de Mossoró. Na última rodada empatou em casa com o Macau, 2 a 2. Por isso, Baltazar estava ameaçado, saindo antes que o colocassem na "lista negra".