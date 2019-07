Wilma e Micarla lamentam situação da saúde e ressaltam potencial econômico durante entrevista Governadora do Estado e prefeita de Natal foram convidadas do programa Quarta Viva, da TV Canção Nova, e apresentado pelo vereador paulista Gabriel Chalita.

A governadora do Rio Grande do Norte, Wilma de Faria, e a prefeita de Natal, Micarla de Sousa lamentaram a atual situação da saúde do Estado, principalmente na capital e ressaltaram o potencial econômico existente durante entrevista no programa Quarta Viva, transmitido pela TV Canção Nova e apresentado por Gabriel Chalita, que é educador e vereador em São Paulo.



Além das duas, foi convidado o presidente da Academia Norte-riograndense de Letras, Diógenes da Cunha Lima. Em meio a um bate papo descontraído onde o apresentador ficou “fascinado pela paixão e dedicação no olhar que enxerga nas pessoas” com relação à prefeita de Natal. “Micarla é minha irmã”, revelou. Ele também lembrou encontros anteriores com a governadora, principalmente em eventos relacionados à educação.



Temas como saúde foram discutidos durante o programa com as opiniões e explicações das duas gestoras. Micarla lamentou a forma como recebeu a Prefeitura do último gestor, Carlos Eduardo Alves.



Wilma de Faria e Micarla de Sousa ressaltaram que o Rio Grande do Norte é um estado potencialmente rico mesmo com o seu tamanho diminuto. “Nós somos um estado tão pequeno, mas tão rico”, analisou Micarla de Sousa. Elas ressaltaram, principalmente, o turismo em Natal. “Muitos dos paulistas que saem de viagem estão vindo para cá”, informou a prefeita da capital.



Pensando nisso, a governadora avisou que junto a Micarla de Sousa podem unir esforços do Estado e Município em prol da rede hoteleira da cidade.



Midia nacional

O programa Quarta Viva é transmitido todas as quartas-feiras na TV Canção Nova e é realizado em diferentes cidades do país. A abertura do programa trouxe imagens de pontos de Natal como o Teatro Alberto Maranhão e do Morro do Careca.



Além disso, o próprio apresentador, Gabriel Chalita, teceu elogios não só a cidade como a seus habitantes destacando o carinho e a forma como o natalense recebe aqueles que vêm de outra cidade.