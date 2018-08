PRF registra duas mortes nas estradas nas últimas 24 horas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou duas mortes nas estradas que cortam o Rio Grande do Norte nas últimas 24 horas. Ao todo foram registrados seis acidentes, que deixaram outras quatro pessoas feridas.A primeira morte foi registrada às 8h, no Km 107,3 da BR 101, em Parnamirim. A ciclista Janikely Vicente de Lima, de 18 anos, morreu após colidir lateralmente contra um caminhão de placas MZJ-1849/RN, que era conduzido por José Gomes Filho.O segundo caso se deu em Itaú, às 10h40. Uma moto colidiu contra uma carreta e a passageira morreu. O acidente aconteceu no Km 109,4 da BR 405. Antônia Vagnólia Ribeiro da Silva, de 27 anos, morreu após cair da moto. Segundo a PRF, a causa do acidente foi falta de atenção do condutor da motocicleta.

* Com informações da PRF/RN.