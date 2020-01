Palmeiras goleia Santos e segue "assombrando" no Paulistão Com a vitória, o time verde assume a liderança isolada da competição mesmo tendo um jogo a menos.

O Palmeiras goleou o Santos, por 4 a 1, no primeiro clássico do ano. Com o Palestra Itália lotado, os donos da casa alcançaram a liderança do Campeonato Paulista, com 15 pontos e com um jogo a menos. Esta foi a sétima vitória do Alviverde na temporada 2009. Os gols foram marcados por Edmilson, Keirrison (2) e Lenny. O camisa 19 é o vice-artilheiro do Paulistão, com 5 gols.



Alucinante os primeiros vinte minutos de Palmeiras e Santos, nos quais o Verdão criou diversas chances para abrir o placar e também marcou dois gols. Aos 4 minutos, em troca de belos passes no campo de ataque, Keirrison tocou para Cleiton Xavier. O meia colocou Willians na cara do gol. Na sequência, o atacante deu um toquinho, que saiu raspando a trave esquerda de Fábio Costa.



O Alviverde aparecia com facilidade na área santista. Keirrison lançou Cleiton Xavier, que tentou encobrir o goleiro. A bola, por pouco, não entrou no canto direito. O gol palmeirense saiu aos 15 minutos de jogo. Em escanteio pela esquerda, o goleiro não afastou e Edmilson fez, de bicicleta, um golaço no Palestra.



Aos 20 minutos, Bruno lançou para o campo de ataque, Keirrison ganhou de todos na velocidade, entrou na área e foi derrubado por Fábio Costa. Penalidade máxima. K9 cobrou no canto direto, deslocando o goleiro para o esquerdo. Palmeiras 2 x 0 Santos.



Após a ampliação no marcador, o time de Vanderlei Luxemburgo deu uma diminuída no ritmo. O Santos foi para cima e levou perigo em duas oportunidades. Aos 43, Bruno defendeu uma bomba de Lucio Flávio e, aos 45 minutos, Kléber Pereira chutou da linha de fundo. O zagueiro Jéci cortou de cabeça.



O segundo tempo começou com mais um tento do centroavante Keirrison, no primeiro minuto. Willians arrancou de trás, pela direita, levou para o meio e encheu o pé. Fábio Costa não segurou e K9 aproveitou a sobra para fazer seu segundo no clássico.



Com três de vantagem, o Palmeiras diminuiu o ritmo. O Santos gostou e foi ao ataque. Aos 17 minutos, Madson cruzou de trás, Kléber Pereira surgiu no costado da zaga e marcou de peixinho.



Este foi o primeiro jogo do ano em que Cleiton Xavier não deixou o seu. Em compensação, deu um passe magistral para o quarto gol palmeirense. Aos 39 minutos, Armero tocou para trás. CX-10, fora da área, fez um passe espetacular de primeira para Lenny. O atacante limpou Fábio Costa e tocou de esquerda, para o fundo da rede.



O Verdão volta a campo pelo Campeonato Paulista, na próxima quarta-feira, contra o Mirassol, na casa do adversário.



Melhores momentos



1º tempo



4 min - Aos 4 minutos, em troca de belos passes no campo de ataque, Keirrison tocou para Cleiton Xavier que colocou Willians na cara do gol. O atacante deu um toquinho, que passou raspando a trave esquerda de Fábio Costa.



5 min – Cruzamento na área do Santos, Diego Souza pegou a sobra e chutou em cima do lateral Léo.



11 min - Mais uma na cara do gol. Desta vez, Keirrison lançou Cleiton Xavier, que tentou encobrir o goleiro. A bola, por pouco, não entrou no canto direito de Fábio Costa.



15 min – GOL DO PALMEIRAS – Escanteio cobrado, Fábio Costa dividiu no alto, mas não pegou. Edmilson, de bicicleta, completou para o fundo da rede. Um golaço do Verdão.



21 min – GOL DO PALMEIRAS – Fábio Costa derrubou Keirrison dentro da área. Penalidade máxima para o Alviverde. O mesmo K9 foi para a cobrança e colocou o segundo no placar. Goleiro de um lado, bola do outro.



24 min - Diego Souza fez boa jogada pela esquerda, cruzou na área e Cleiton Xavier meteu a testa. Fábio Costa salvou o Santos.



43 min – Disputa de bola na área do Palmeiras, Lucio Flávio soltou a bomba, obrigando grande intervenção de Bruno.



46 min – Quase da linha de fundo, Kléber Pereira chutou e Jéci tirou de cabeça.



2º tempo



1 min – GOL DO PALMEIRAS – Willians arrancou de trás, pela direita, levou para o meio e encheu o pé. Fábio Costa não segurou e Keirrison aproveitou a sobra para fazer seu segundo no clássico.



5 min – Róbson foi ao ataque, Roni ficou com a bola e chutou. Bruno salvou o Palmeiras em cima da linha.



17 min – GOL DO SANTOS – Madson cruzou de trás, Kléber Pereira apareceu nas costas da zaga e marcou de peixinho.



26 min – Perigo na área palmeirense. Madson fez belo lançamento para Roni. O santista invadiu a área e bateu cruzado, rente ao poste direito de Bruno.



34 min – Cleiton Xavier passou para Armero. O lateral dominou, deixou Adriano no chão após o corte e chutou por cima.



39 min – GOL DO PALMEIRAS – Armero tocou para trás. Cleiton Xavier, fora da área, fez um passe espetacular de primeira para Lenny. O atacante saiu de Fábio Costa e tocou de esquerda, para o fundo da rede. Este foi o quinto gol do palmeirense no Paulistão.



Ficha técnica



PALMEIRAS 4 X 1 SANTOS



Data: 8 de fevereiro

Local: Estádio Palestra Ítala

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Newton dos Reis Barreira (SP)

Público: 24.515

Gols: Edmílson (P), aos 15min, Keirrison, aos 21min do primeiro tempo; Keirrison (P), a 1min, Kléber Pereira (S), aos 18min, e Lenny (P), aos 39 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Diego Souza (P), Jéci (P), Lenny (P), Edmílson (P); Fábio Costa (S), Germano (S)



Palmeiras

Bruno; Danilo, Edmílson e Jéci; Fabinho Capixaba, Pierre, Cleiton Xavier, Diego Souza (Jumar) e Pablo Armero; Willians (Lenny) e Keirrison (Marquinhos)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



Santos

Fábio Costa; Adriano, Adaílton, Fabiano Eller e Léo; Roberto Brum (Germano), Rodrigo Souto, Madson e Lucio Flavio (Roni); Róbson (Bolaños) e Kléber Pereira

Técnico: Márcio Fernandes