Quadrilha é presa após roubar casa e trocar tiros com a PM

Fotos: Cedidas Quadrilha foi presa na noite desta terça-feira (17).

Os quatro invadiram uma casa no San Vale, zona Sul de Natal, na noite desta terça. Eles renderam a família e fizeram um arrastão no local, roubando também um Renault Clio do proprietário da residência.Após deixarem o local, a polícia foi acionada e conseguiu localizar os bandidos minutos depois. Os criminosos fugiram em direção a Parnamirim, sendo perseguidos pelos policiais. Já em Parnamirim, houve uma intensa troca de tiros próximo ao posto do Gaúcho, às margens da BR-101.Ítalo Rafael da Silva, de 23 anos, foi baleado no tórax. Ele portava uma pistola 357, de uso restrito da Polícia Federal, com três munições deflagradas, três intactas e mais 18 no bolso.André Luiz Araújo da Silva, 23, foi baleado em uma das pernas. Ele estava com uma pistola 380, com sete munições intactas.Fábio Júnior da Costa Cruz, 18, também foi baleado na perna. E Simonal da Costa Reis, 31, se rendeu sem ser atingido por nenhum tiro. Os quatro foram levados para o pronto-socorro e em seguida para a delegacia de plantão da zona Sul, onde foram autuados em flagrante por roubo à mão armada, formação de quadrilha e tentativa de homicídio.