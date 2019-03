Lula nas páginas do cordel

Reprodução / VlademIr Alexandre

No livro, é possível observar como a poesia popular enxergar no presidente Lula um misto de várias figuras emblemáticas na cultura nordestina. "Ele é tratado como um Antônio Conselheiro, um Lampião, um João Grilo, ou seja, uma figura que venceu na vida lutando, por méritos próprios, defendendo os mais pobres. Uma imagem de um herói", explica Crispiniano.O pesquisador informa que esse tipo de coletânea é muito comum. "Existem várias coletâneas desse tipo, sobre a presença de Frei Lampião no cordel, de Lampião... Nessa área dos presidentes, as figuras públicas de maior popularidade acabam figurando nos folhetos", diz.Daí, veio a idéia de coligir poemas sobre o atual presidente da República. "Descobri muito trabalho sobre Lula, alguns sobre o PT e também sobre a atuação de Lula nos movimentos sociais. O interessante é que, com a eleição dele, surgem trabalhos de poetas sem engajamento político, ou seja, se extrapola o conceito do intelectual orgânico que compõem para o partido e aparecem vários poetas, de várias regiões que vão tratar da trajetória do presidente", afirma.Quando percebeu que havia bastante material sobre o tema, Crispiniano resolveu juntá-los num único volume. "O livro traz cerca de 90 trabalhos, mas nem todos falam diretamente do presidente. Percebi que para falar de Lula precisaria preparar o terreno. Então, coloco um poema de Patativa do Assaré sobre o perfil ideal de um governante, como os poetas viam outros presidentes e também cordéis sobre o movimento sindical, ou seja, o cordel engajado com a política", discorre.Também autor de cordéis e integrante do Partido dos Trabalhadores, Crispiniano reúne no volume poemas que escreveu sobre o tema. "Nas primeiras campanhas, era praticamente só eu que fazia cordéis sobre Lula e o PT. Quando estive na Fundação Perseu Abramo, que reúne material sobre Lula, só encontrei os meus sobre aquele primeiro período. Depois, com a maior popularização do presidente, aparecem vários cordéis sobre Lula em campanha, no movimento sindical e também sobre a vida pessoal dele", afirma."É muito tentador para o poeta popular contar a história de um cara que venceu na vida lutando, foi para o sul num pau-de-arara, foi perseguido pelo regime militar, torou um dedo trabalhando, perdeu uma esposa num posto de saúde, perdeu várias eleições e depois virou presidente. A vida dele é muito dramática e uma trajetória fantástica: do pau-de-arara à presidência", acredita.Além de companheiros de partido, Crispiniano mantém uma relação de amizade com o presidente Lula, que inclusive prestigiou a posse do escritor na Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), este ano. "Nós nos conhecemos durante a fundação do PT,em Piracicaba, quando eu era líder estudantil.E 10 anos depois, nos encontramos várias vezes nas caravanas para fundação do PT em outras cidades, como em Natal, em Pernambuco... Então acabou virando uma relação de amizade pessoal. Tanto que na posse na ABLC, ele me surpreendeu com um discurso de 15 minutos sobre suas origens nordestinas", afirma.Só que hoje em dia, a existência de trabalhos de pesquisador estrangeiros, como o americano Mark Curran ou o francês Reymond Cantel, além claro de grandes intelectuais brasileiros que se dedicaram ao assunto, essa chancela intelectual ajuda a diminuir o desprezo acadêmico pelo cordel", defende."Na verdade, o cordel sofre uma influência muito grande da literatura erudita, há uma vinculação com a raiz da poesia ocidental. O que era Homero senão um Elizeu Ventania, um Cego Aderaldo, andarilho, pobre e cego, cantando versos?", questiona. "A obra de Camões é feita em martelo agalopado, com a mesma métrica e diferença apenas na estrutura das rimas. Castro Alves também. O cordel está presente também na obra de Shakespeare, Calderón de La Barca, Gil Vicente", diz.No prelo, Cirspiniano pretende publicar outras obras temáticas. "Tenho reunidos mais de 50 títulos de cordéis sobre ecologia, mais de 80 sobre saúde, além de vários sobre reforma agrária, ditadura, e outros", afirma. Nos últimos anos, a literatura de cordel vem se fortificando, apesar das mudanças nos costumes. "Toda agressão ao antigo provoca uma reação", diz. "Logo, esses ataques da cultura globalizada acabam por reforçar um movimento de resistência no cordel, que é tanto um patrimônio imaterial, quanto material, já que é também um produto", defende."Logo, o cordel possui uma força simbólica muito grande. Hoje, temos editoras como a Queima-Bucha e a Tupinanquim, publicando centenas de títulos; tem o retorno da Luzeiro, que marcou época publicando cordéis na década de 60. Você tem livros infantis ilustrados em cordel, há todo um, padrão gráfico qualificado nessas publicações", explica. No próximo dia 18, haverá uma nova investida em defesa do cordel."Vamos participar do primeiro Encontro Nordestino de Cordel em Brasília e lá vamos discutir a criação de uma cooperativa brasileira reunindo autores, com sócios em todo o Brasil. A cooperativa vai adquirir um parte da tiragem dos cordéis publicados pelos sócios e distribuir para as regiões do país com forte presença nordestina", afirma.







*Matéria publicada no jornal Nasemana - Edição 37 - de 13 a 19 de dezembro