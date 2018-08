Uma olhada nas camisas do ABC nos anos 70

Assessoria de Imprensa/ERK/Divulgação Camisas retrôs homenageiam ex-craques e formações dos anos 70

Para chegar às equipes que dariam continuidade ao projeto retrô ABC 70, a ERK desenvolveu, durante seis meses, intensas pesquisas, e os “esquadrões” escolhidos foram os de: 1973 (tetracampeão estadual invicto e protagonista da famosa excursão à Europa, África e Ásia), 1976 (campeão estadual) e o de 1978 (também campeão estadual). Um rigoroso processo de produção foi exaustivamente planejado, para que os modelos ficassem idênticos aos das equipes homenageadas.O resultado, segundo Eduardo Ramos, um dos diretores da ERK, não poderia ter sido melhor: “Estamos bastante felizes com a continuidade da série ABC 70, mas principalmente, com o resultado que obtivemos nessas novas peças. A Frasqueira, não tenho a menor dúvida, ficará bastante surpresa e satisfeita com a semelhança que atingimos nos modelos que estaremos lançando sexta-feira”.Como a camisa de Alberi que homenageou o time de 1972, outras quatro camisas de eternos ídolos do ABC serão lançadas pela ERK, dando continuidade ao projeto Retrôline. Para reviver a marcante década de 70, onde o alvinegro potiguar alcançou inúmeras conquistas, desta vez os modelos escolhidos foram os seguintes: o de número 3 (três) do zagueiro e capitão Edson e a camisa 9 (nove) do artilheiro Jorge Demolidor para representar a equipe de 1973; o time de 1976 será homenageado pelo número 11 (onze), utilizado à época por Noé Soares o “Macunaíma” – ex-atleta, vivo, com o maior número de jogos pelo ABC (435 partidas), ficando atrás apenas de Jorginho Tavares; e por último, a camisa que representará a geração de 1978 será a 10 (dez), usada pelo maestro Danilo Menezes. O ano de 78 marca o último título do ABC naquela década, como também a última conquista do "Gringo" pelo clube.Lançamento – A festa de lançamento dos novos modelos retrôs ABC 70 acontecerá na sexta-feira (07/11), na loja ABC Shop, no Frasqueirão, a partir das 16h30, onde será servido um coquetel aos presentes, que terá a participação especial dos atletas homenageados. Será uma oportunidade única para a Frasqueira não só matar a saudade desses grandes ídolos, como também para adquirir modelos idênticos aos que esses craques utilizaram na inesquecível década de 70, e que já estarão a venda na loja ABC Shop.Assessoria de Imprensa