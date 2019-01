PM e mais dois homens são presos acusados de tentativa de homicídio em Macaíba Fato aconteceu na sexta-feira à tarde e acusados foram presos na BR-101 perto do Campus Universitário; vítima foi baleada na boca e no braço.

Um policial militar e mais dois homens foram presos na tarde da sexta-feira (5) acusados de participarem de uma tentativa de homicídio contra uma pessoa na cidade de Macaíba.



De acordo com informações da Delegacia de Plantão da zona Sul, o soldado Jansen Herço da Silva Xavier, Valter Carvalho Pereira e Eduardo Nunes de Carvalho foram presos por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) depois que tentaram assassinar José Iranilson Pereira de Lima.



Os três homens estavam em um Palio quando encontraram a vítima em Macaíba. Três tiros foram disparados contra José Iranilson. Desses, dois o acertaram sendo um na boca e outro no braço. Ele foi socorrido e levado ao hospital Walfredo Gurgel. O motivo do crime seriam denúncias feitas pela vítima contra o PM.



O trio fugiu da cidade, mas foi detido por uma equipe de patrulheiros da PRF na BR-101 à altura do Campus Universitário. Com eles, foi encontrado um revólver calibre 38, que seria do policial militar.



O comandante do Policiamento na Capital, coronel Araújo Silva, informou que o PM detido estava à disposição de um órgão - não soube precisar se Estadual ou Municipal - e não fazia o serviço de patrulhamento.



O oficial informou que o soldado já responde a processo na Justiça. "A vítima é um traficante lá de Macaíba e o que soube é que o policial o extorquiu tempos atrás", comentou coronel Araújo Silva.



Consultando o site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a reportagem do Nominuto.com encontrou o processo nº 121.06.000096-1 referente à Ação Penal do Inquérito Policial nº 003/06 - DP (Macaíba) onde o soldado é denunciado e a vítima no processo é a mesma que sofreu o atentado.



Ainda segundo informações de um dos plantonistas da zona Sul, os dois homens foram levados para a delegacia de Macaíba enquanto o soldado está detido no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Tirol.