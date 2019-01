Iaperi Araújo é o mais cotado para a Funcarte

O médico ginecologista, escritor e pintor Iaperi Araújo (PMN) está otimista sobre seu futuro dentro da Capitania das Artes.Embora negue que tenha sido convidado pela prefeita eleita Micarla de Sousa (PV), ele calcula que há 90% de isso acontecer nos próximos dias.“Eu não pedi a ninguém que isso acontecesse. Mas aceitaria, claro que aceitaria”, antecipou.Para o médico, Natal já dispõe de uma boa infra-estrutura na área cultural, e o que a Capitania precisa agora é criar meios para preencher esses espaços. “A Secretaria não pode inventar cultura. Ela deve dar condições para fazê-la acontecer”.Isso incluiria a criação de eventos, atração de jovens e integração com outras Secretarias, como a do Esporte. “Uma boa idéia seria criar uma grande Vila Olímpica, aproveitando um décimo do espaço do Parque da Cidade.”Ele considerou a administração do atual secretário, Dácio Galvão, “fabulosa”, e disse que “ninguém jamais apagará o que ele fez”. Sobre as boas relações que mantém com os membros da atual Prefeitura, mesmo sendo aliado de José Agripino, afirmou que “cultura não tem partido; o partido da cultura é o povo.”

Perfil

Iaperi Araújo construiu uma ligação forte com a política norte-riograndense paralelamente a sua carreira como professor de tocoginecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde está há quase 40 anos.Já na década de 70, ele participou da Secretaria de Estado da Saúde Pública no governo Cortez Pereira. Na década seguinte, foi Chefe de Gabinete e Superintendente do Teatro Alberto Maranhão no governo Tarcísio Maia, pai de José Agripino, que se tornaria seu amigo.Em 1989, foi nomeado Secretário Municipal de Cultura na administração da então prefeita Wilma Maria de Faria, e em 1991 pulou para a presidência da Fundação José August,o de onde saiu somente em 1997, quando assumiu a Maternidade Escola Januário Cicco.Já publicou 59 livros, alguns deles premiados, e é membro da Academia Norte-riograndense de Letras e dos Institutos Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e Goiás. Também participou de 300 exposições coletivas e 16 individuais, algumas no exterior e fez sete documentários em vídeo.Há quatro anos trocou o então PFL, onde estava desde a fundação, pelo PMN "para atender a um pedido de uma amiga".