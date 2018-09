Secretaria de Segurança tem 30 dias para estruturar delegacia de Meio Ambiente

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) tem 30 dias para estruturar a Delegacia Especializada na Defesa do Meio Ambiente (Deprema) com vários equipamentos e outros cinco para dotá-la de uma viatura com tração 4x4. O prazo foi estipulado em uma recomendação assinada pelo promotor ambiental Márcio Luiz Diógenes que foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) neste sábado (15).O promotor, no documento, diz que o secretário de Segurança, Agripino Neto, tem que “providenciar, dentro do prazo de cinco dias úteis, as peças e serviços necessários ao funcionamento da atual viatura da Deprema, ou substitui-la por outra em perfeitas condições de uso”.Segundo um procedimento administrativo investigatório instaurado na 12ª Promotoria de Justiça,

“chegou-se à conclusão de que Deprema, não dispõe de estrutura suficiente para cumprir os objetivos para os quais foi instituída, identificando-se as seguintes carências:

a) há mais de sessenta dias está sem viatura, pois a única que tem, além de não ser adequada para o serviço especializado de defesa ambiental, encontra-se no setor de transportes da Delegacia-Geral de Polícia aguardando a substituição dos pneus;

b) pequeno número de agentes (nove) para atender as ocorrências e diligências, principalmente porque a Deprema atua na prevenção, investigação e repressão das infrações ambientais, com atribuições nos municípios da Grande Natal, atuando também em todo o Estado quando se exigir uniformidade de ação ou maior especialização, nos termos do inc. I da Portaria n. 731/2001-SUSEPOL, de 18.10.2001;

c) falta de equipamentos tipo GPS, telefone celular, rádios de comunicação, computadores portáteis, armamento adequado e outros;

d) inexistência de cursos para qualificação funcional, principalmente na área de manuseio de equipamentos específicos, conhecimento da legislação ambiental e na de levantamento de dados preliminares sobre danos ou riscos de danos ambientais;

e) falta de estabelecimento ou local apropriado para guardar objetos, máquinas, veículos e demais produtos apreendidos em decorrência das diligências policiais”

No documento, Márcio Diógenes determina ainda ao secretário que apresente “dentro do prazo de 30 dias, proposta/projeto prevendo prazo e condições para a aquisição dos equipamentos e instrumentos, inclusive de uma viatura do tipo 4x4, veículo este mais apropriado para rodar em vias de difícil trânsito, podendo acrescentar outros itens, sempre visando a propiciar à Deprema o aparato imprescindível ao bom desempenho de suas atribuições”.O promotor conclui a recomendação citando o secretário a “encaminhar resposta por escrito para esta Promotoria de Justiça, no prazo de quinze dias, dizendo sobre o acatamento ou não dos termos da presente recomendação”.