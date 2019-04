Carlos Augusto quer João Maia com Rosalba Ciarlini

Nenhum gesto do ex-deputado estadual Carlos Augusto Rosado (DEM) é por acaso. É político 24 horas/dia. No curto espaço de tempo do almoço com vereadores e outros convidados, no Sítio Cantópolis (Mossoró), sábado, 19, não perdeu tempo.O vereador e ex-candidato a prefeito de Mossoró Renato Fernandes (PR), privilegiado interlocutor do deputado federal João Maia (PR), recebeu abordagem especial. Não por acaso.Mesmo desconversando quanto à profundidade do diálogo entre ambos, Renato admite ao

NoMinuto

: "Ele (Carlos) quer levar João Maia para Rosalba".Carlos disse que "o projeto está construído", relata Renato. A intenção do ex-deputado é reforçar o vôo da senadora ao governo do Estado em 2010, "buscando alianças".Não faltaram, lógico, elogios ao perfil de João Maia - líder estadual do PR, em meio ao bate-papo.