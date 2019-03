A-I5: 40 anos para serem esquecidos As marcas dos que viveram do lado oposto aos militares ainda é remanescente.

"Às 17h da sexta-feira, 13 de dezembro do ano bissexto de 1968, o marechal Arthur da Costa e Silva, com a pressão a 22 por 13, parou de brincar com palavras cruzadas e desceu a escadaria de mármore do Laranjeiras para presidir o Conselho de Segurança Nacional, reunido à grande mesa de jantar do palácio. Começava uma missa negra", (A Ditadura Envergonhada, Elio Gaspari).



O trecho retrata os minutos antecedentes ao pronunciamento do Ato Institucional nº 5 (AI - 5), momento "áureo" da ditadura militar, que assolou o Brasil entre os anos de 1964 e 1985. Ele foi o quinto de uma sucessão de decretos emitidos pelo regime e permitiu, dentre as várias proibições, o fechamento do Congresso Nacional por prazo indeterminado e a suspensão do habeas- corpus para os chamados crimes políticos.



Passados 40 anos, as marcas dos que viveram do lado oposto aos militares ainda é remanescente. Torturas, perseguições, crimes, mortes, perdas, mudanças são palavras presentes nos discursos de perseguidos políticos da época.



Jovem, militante do Partido Comunista e preso 13 vezes, Juliano Siqueira lembra hoje como foram os seus dias, quando tinha apenas 18 anos. "Fugi para Recife e Rio de Janeiro, depois do decreto, mas fui pego em 1970. Fiquei cinco anos na prisão", relatou sobre suas andanças. Ele disfarçou o rosto, trocou de identidade (assim como faziam vários militantes) e depois da primeira soltura foi preso mais 12 vezes, em períodos curtos.



"A única coisa que era democrática nessa ditadura era a tortura. Essa era para todos", explicou Siqueira. Seus castigos eram considerados "leves", choques elétricos, pau de arara e depois de condenado pelo tribunal militar, a freqüência dele diminuía. Siqueira diz que viu muita gente morrer na tortura.



Mesmo vivendo momentos difíceis da ditadura, Siqueira ainda consegue ter boas lembranças. A solidariedade e a luta pelos direitos constitucionais são recordações que ele faz questão de falar. Mas obviamente, as agressões e os agressores rondam também sua memória.

"Os torturadores foram beneficiados pela Lei da Anistia. Eles cometeram crimes hediondos, mataram pessoas. Queria que eles fossem julgados pela justiça comum", aponta Siqueira.



Anistia Em 1979, o presidente da república Ernesto Geisel acaba com o AI-5 e surge a Lei da Anistia (n° 6.683). De acordo com o conteúdo da lei, é concedida liberdade a todos que, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos.



A anistia trouxe o benefícios para todos, inclusive os torturadores, alguns juristas e até a Advocacia Geral da União afirmam que a Lei de Anistia brasileira beneficia também os torturadores.



A Ordem dos Advogados do Brasil ingressou, em agosto de 2008, no Supremo Tribunal Federal (STF), com uma ação para decidir se a Lei de Anistia incluí ou não os crimes praticados por militares e policiais. A Ordem considera que a lei não isenta militares envolvidos em crimes, e deixa em aberto a possibilidade de o Brasil revisar as ações praticadas por "agentes do Estado".





*Matéria publicada no jornal Nasemana - Edição 37 - de 13 a 19 de dezembro