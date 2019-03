Micarla anuncia apenas oito nomes do novo secretariado

Vlademir Alexandre João Faustino está responsável pela nova Secretaria de Articulação e Integração

Como era de se esperar, alguns dos integrantes da equipe de transição da pevista que nos últimos dois meses trabalhou na elaboração de relatórios sobre a gestão Carlos Eduardo (PSB), está presente à lista dos auxiliares de primeiro escalão de Micarla a frente da Prefeitura de Natal.Os novos secretários de Micarla de Sousa que assumirão ao lado da prefeita eleita o comando da capital potiguar são, até o momento, os seguintes:Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito: Fernando RezendeSecretário de Administração: Roberto LimaSecretário de Planejamento: Augusto Carlos ViveirosSecretário de Articulação e Integração: João FaustinoSecretário de Tributação: Carlos GuedesSecretário de Comunicação: Jean ValérioProcuradoria Geral do Município:Bruno Macedo DantasControladoria Geral do Município: Regina Mota