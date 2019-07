Financiamento habitacional terá redução na taxa de juros Caixa Econômica já está recebendo pessoas físicas e liberando recursos para aquisição da casa própria.

O ano começa com uma boa notícia para os brasileiros interessados na compra de casa própria. O motivo é o anúncio feito pelo Ministério das Cidades na manhã desta quarta-feira (14) para estimulo à construção civil, com redução nos juros de financiamentos imobiliários.



O foco da medida são as famílias que tem renda até R$ 2 mil mensais, que terão o custo das linhas de financiamento reduzido ainda esse mês. No Rio Grande do Norte, a Caixa Econômica já está recebendo, aprovando e disponibilizando esses financiamentos com redução na taxa de juros.



Segundo o gerente regional de Negócios para a Pessoa Física da Caixa, Roberto Sérgio Ribeiro Linhares, “a Caixa já está subsidiando os financiamentos para casa própria para clientes com renda até R$ 1.875,00 com meta de aplicação de R$ 170 milhões em 2009 para moradia básica".



Roberto explica que a verba é disponibilizada por duas fontes. “A Caixa trabalha com duas fontes de recursos, uma do Fundo de Garantia e a outra do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos – SBPE”, diz.



Além dessas fontes, a Caixa dispõe do crédito subsidiado e das verbas de programas sociais e crédito solidário.



As medidas anunciadas pelo Governo Federal fazem parte do Plano Nacional de Habitação (Planhab) e serão aplicadas em todos os estados brasileiros.