Quadrilha que fez assalto em Pium pode ter entrado na casa errada

Por volta das 22h, João Paulo Queiroga chegava à casa da prima Ida Maria Queiroga, quando foi rendido na frente da residência. “Eu estava tirando umas compras do porta-malas do carro quando um deles me rendeu. Eles pensavam que eu morava na casa. No entanto, estava visitando minha prima e não tenho a chave. Com isso, eles me pediram para chamar”, explica.Nesse momento, outros dois assaltantes já haviam pulado o muro da casa para render a proprietária. Ida Maria conta que quando ouviu o primo chamar e se aproximou do portão para abrir foi surpreendida por trás. “Dois deles vieram pela lateral da casa e colocaram uma arma na minha cabeça. No começo eu até pensei que fosse brincadeira, mas quando vi as armas me assustei”, destaca.De acordo com Ida, os acusados entraram na casa e renderam ela, João Paulo e o genro dela. “Nós passamos cerca de duas horas trancados dentro de casa. Eles perguntavam toda hora por um cofre. Quando perceberam que aqui em casa não tem disseram: não é essa a casa. Era como se eles tivessem recebido informações de que em alguma residência havia dinheiro”.Nesse momento, dois dos assaltantes pularam o mura da casa e foram para a vizinha. Lá, eles renderam outra família e também perguntavam pelo cofre. A partir daí, as viaturas da Polícia Militar começaram a chegar ao local. Com isso, os dois acusados que estavam na casa vizinha fugiram levando celulares, câmeras digitais e dinheiro.“Ele já ia saindo quando viu a polícia. Com medo, voltou e nos trancou no banheiro. Nesse momento, eu comecei a passar mal e pedi que ele me soltasse. Pouco tempo depois ele acabou me liberando, mas, manteve João com refém”, afirma Ida Maria.A negociação da polícia com Francisco Ferreira durou até a madrugada, por volta das 3h. João Paulo explicou que o assaltante exigia a presença da imprensa e de advogados para manter sua integridade física. “Depois de muita conversa ele resolveu se entregar”, afirma.Depois da fuga, os criminosos deixaram para trás uma camisa, bonés e munições. A polícia tenta localizar agora os outros três assaltantes.