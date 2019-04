Uma lata na mão e uma idéia na cabeça Pichadores ou artistas plásticos? Nasemana entra na polêmica.

Uma série de ações promovidas por grupos de pichadores em São Paulo, que culminou com a invasão do prédio da Bienal e a prisão da pichadora Caroline Pivetta da Motta, 24 anos, que se encontra detida há mais de 40 dias, levantou o debate sobre quais os limites entre arte e pichação e quais seriam os espaços mais adequados para abrigar a arte. Aqui em Natal, um grupo de artistas vem questionando esses limites e resgatando uma técnica que andava meio esquecida: o estêncil.



À luz da legislação, não existe meio termo: pichação é crime, independente de ser uma manifestação artística ou não. Inicialmente, era uma prática passível de punição prevista no Código Penal. Em 1988, passou a ser considerada um crime ambiental, conforme descrito no Artigo 65, da Lei nº 9.605. Pela letra da lei, quem "pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano", pode pegar de três meses a um ano de cadeia e multa. Se houver depreciação de monumentos ou bens tombados de valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena mínima é de seis meses de detenção.



"Para fins penais, o legislador atribuiu igual relevância aos patrimônios públicos e privados, diferenciando apenas aqueles que possuem comprovado valor artístico, histórico ou arqueológico", analisa o advogado Vinicius Borges de Moraes, em artigo publicado no site Jus Navigandi.



Essa visão é contestada pelo arquiteto e artista plástico Giovani Almeida. Integrante do coletivo Tropa Trupe, ele vem desenvolvendo um trabalho de intervenção urbana que se utiliza de vários elementos, além do grafite. "A gente usa um pouco de tudo: gravura, estêncil, ilustração, o lápis de fogo, que é uma técnica que desenvolvi a partir do pirógrafo", explica. Além das artes visuais, o grupo articula outras linguagens artísticas. "A Tropa Trupe permite uma convergência com todas as áreas. Nossas ações urbanas envolvem não só o estêncil, mas a música, a arte circense, a dança, o corpo. É um trabalho complexo de integração."



O estêncil consiste na confecção de um molde vazado, com figuras ou mensagens escritas, sobre o qual é aplicada a tinta, num processo semelhante ao antigo mimeógrafo. A vantagem da técnica consiste na praticidade e rapidez com que se pode aplicá-lo sobre superfícies planas - o que pode ser de muita valia na hora de usar a latinha de spray sem autorização dos proprietários da parede. Muitos artistas envolvidos nas ações preferem não se identificar. "A gente sabe quem é, quem faz parte, mas muitos deles não gostam de aparecer", afirma Almeida.



"Mas, essa discussão estética que a gente faz está na ponta do que vem acontecendo lá fora. Poucos têm a coragem de botar a cara à tapa para levantar essa questão", defende. Para o artista plástico, levar a arte diretamente para as ruas em ações de 'guerrilha' seria um forma de retomar os questionamentos levantados por Marcel Duchamp, no início do século 20. "Temos que pensar a cidade como um campo ampliado da arte. Ao aproximar a expressão artística do espaço urbano, nós levamos as pessoas a enxergarem esse espaço de outra maneira, a questionarem", avalia.



"A cidade é o nosso nicho ecológico. É a nossa referência enquanto seres urbanos. Por que manter a arte confinada a espaços, quando podemos transformar a cidade em nossa pinacoteca ao ar livre?", questiona.





*Matéria publicada no jornal Nasemana - Edição 39 - de 20 a 26 de dezembro