Operação Lord: "inquérito mãe" pode ser desmembrado em outras delegacias

David Freire Dinheiro e celulares foram apreendidos com os envolvidos na operação Lord.

Segundo ele, conforme a investigação progrida e outros crimes forem surgindo, há possibilidade que alguns deles sejam investigados por outras delegacias especializadas como a Defur (Furtos e Roubos), Deprov (Defesa e Propriedade de Veículos e Cargas) e Dehom (Homicídios). “Tudo isso vai depender do ‘inquérito mãe’ da operação”, disse.Ele citou um crime relacionado com as pessoas detidas na comunidade Beira Rio. “O assalto à Central do Cidadão da zona Norte foi essa quadrilha e quem vai investigar é a Defur”, informou. Outro que pode ter envolvimento da quadrilha foi o assalto a uma pousada, em Ponta Negra, na terça-feira (18).Dentro da casa de um dos acusados, Vandeilson Xavier de Araújo, 28, o “matuto” ou “Vavá, os policiais encontraram uma farda da Polícia Militar com o nome do cabo Miranda, morto em São Gonçalo do Amarante.