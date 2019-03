10ª Rodada: saiba o que estabelecem os contratos de concessão

Após encerrar o processo de licitações que estão sendo iniciados nesta quinta-feira (18), na 10ª Rodada de Licitações, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) irá celebrar os contratos de concessão com as empresas vencedoras.Os contratos estabelecem os pagamentos pela ocupação (ou retenção) das áreas; o pagamento dos royalties e das participações especiais sobre campos de grande volume de produção ou de alta rentabilidade.Também determina as condições de devolução das áreas, a vigência; duração do contrato e os prazos e programas de trabalho para as atividades de exploração e produção; o compromisso com a aquisição de bens e serviços de fornecedores nacionais e com a realização do Programa Exploratório Mínimo proposto na oferta vencedora; além das responsabilidades das concessionárias, inclusive quanto a danos ao meio ambiente.As empresas terão um prazo entre três e oito anos para cumprirem o Programa Exploratório Mínimo. Nessa fase, as empresas devem adquirir dados, realizar novos estudos geológicos e geofísicos, perfurar poços exploratórios e avaliar se as eventuais descobertas são comercialmente viáveis.Se durantes esses estudos a empresa considerar uma descoberta comercial terá que submeter à aprovação da ANP um plano de desenvolvimento, proposta de trabalho e previsão de investimentos, antes de iniciar a produção.Em caso de risco de desabastecimento de combustíveis no País, as concessionárias devem atender prioritariamente às necessidades do mercado interno.

* Com informações da ANP.