Rosalba Ciarlini: A justiça foi feita e a vontade do povo, preservada

Fotos: Vlademir Alexandre Rosalba: "Políticos que trocam de partido como quem troca de camisa desrespeitam o povo"

A senadora Rosalba Ciarlini (DEM) tirou um peso das costas, nesta semana, ao ser absolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no julgamento em que era acusada pelo ex-senador Fernando Bezerra (sem partido) de superexposição na TV Tropical, nos meses que antecederam a eleição que ela acabou vencendo.

O processo, que podia resultar na sua cassação, terminou com sua absolvição por quatro votos a dois.

Agora mais aliviada, Rosalba retomou sua rotina político-parlamentar. Tanto que voltou a cumprir suas extensas agendas no Rio Grande do Norte, nos fins de semana. Um ritmo que ela havia diminuído nos meses em que o processo contra ela era julgado no TSE.

Também voltou a dar entrevistas, inclusive esta para o Nominuto.com, na qual comenta temas como as notícias de que o deputado federal Betinho Rosado, seu cunhado, e até mesmo ela podem deixar o DEM e a relação da oposição com a governadora Wilma de Faria.

A senadora também se revela contrária à prorrogação da CPMF.

NM — Agora mais aliviada com a decisão do TSE?

Rosalba Ciarlini – Tranqüila. Na realidade, eu aguardei esse resultado sempre com toda a tranqüilidade porque tinha a consciência de que tinha cumprido todas as normas determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições. Jamais imaginava que o fato de ter atendido a solicitações de jornalistas antes do pleito, antes do período eleitoral, no semestre que o antecedeu, para tratar de assuntos da comunidade, assuntos relacionados com o dia-a-dia, questões em que eu tinha uma certa experiência por ter sido prefeita, pudesse me levar a uma ação de pedido cassação. As entrevistas realmente aconteceram antes do período eleitoral, no semestre que antecedeu. Mas, graças a Deus, a Justiça foi feita e a vontade do povo foi realmente preservada.

NM — Diante dos sucessivos adiamentos que o julgamento sofreu, a senhora chegou em algum momento a temer perder o mandato?

RC — Não. Em nenhum instante, eu temia, pois tinha a consciência tranqüila. Mas na realidade era uma situação que dava angústia e não tranqüilizava, porque interferia no trabalho que eu já estava realizando e ao qual queria estar dedicada por inteiro, e tinha que me dedicar a outras questões que fugiam ao trabalho no dia-a-dia do Senado.

NM — Esse era o último processo contra a senhora que tramitava no TSE referente à eleição do ano passado ou ainda há outro? O caso do Palio, por exemplo...

RC — No TSE, na verdade, só existia esse processo. Se outros vão aparecer, isso aí eu não sei.

NM — O senador José Agripino afirmou nesta semana que o Supremo Tribunal Federal vai confirmar a decisão do TSE de que os mandatos pertencem aos partidos e não aos políticos. A senhora tem alguma informação nova nesse sentido, e há alguma previsão que essa questão seja definida?

RC — Nós estamos aguardando essa decisão do Supremo. Existem indícios, informações de que há uma tendência no Supremo de que se mantenha a decisão do TSE, que é pela preservação do mandato como sendo do partido. E aí, realmente, é preciso ter um pouco de paciência para todos os que estavam pretendendo mudar de partido, fazer alguma nova opção. É bom ter um pouco de cautela para aguardar essa decisão do Supremo, para que não tenhamos surpresas futuras que venham a provocar perda de mandatos. Inclusive, se acontecer a manutenção dessa decisão pelo Supremo, isso vai valer para os cargos proporcionais e também para os majoritários, do Executivo.

NM — E qual a sua opinião sobre o assunto? A senhora é favorável à fidelidade partidária retroativa e à punição para as mudanças de partido já efetuadas?

RC — Eu sou favorável à fidelidade partidária. Sempre fui. Desde há muito tempo eu venho defendendo a fidelidade partidária porque acho que o povo não agüenta mais, de forma nenhuma, esse troca-troca de partidos. Tem políticos que trocam de partido como quem troca todo dia uma camisa. Isso eu acho um desrespeito à vontade do povo, que elege um político em um partido com uma bandeira, uma proposta e, de repente, aquele político, no dia seguinte, por interesses próprios, muda totalmente de posição e passa a defender outras propostas, outra filosofia, outras ideologias que, na realidade, são totalmente opostas àquela que ele apresentou ao povo. Isso aí não pode continuar. É preciso que realmente existam normas definidas e não somente quando vai se aproximando a eleição, de forma muitas vezes atropelada. Eu espero que desta vez realmente aconteça uma definição para que todos os que são candidatos estejam conscientes de como devem proceder e evitem essas mudanças de partido, que são, de certa forma, muito decepcionantes para o eleitor.

NM — Estamos a cerca de duas semanas para o fim do prazo das filiações e ainda não há uma definição sobre o assunto...

RC — Exatamente. Há meses que se fala nessa questão e ainda estamos esperando a decisão do Supremo, já que o Congresso não definiu isso. Isso é angustiante, porque existem projetos que já estão em andamento. Há também os que mudaram de partido e estão angustiados porque não sabem se isso vai redundar na perda de seus mandatos. Então, tem que se definir essa questão da fidelidade partidária. E tem que se definir quando e como se pode mudar.

NM – A senhora tem recebido muitas queixas de prefeitos e vereadores acerca dessas indefinições?

RC – A toda hora. Nesta semana mesmo, recebemos aqui (

em Brasília

) a visita de algumas dezenas de prefeitos do Estado. Mesmo os prefeitos que não têm intenção de mudar de partido recebem a queixa de vereadores. É uma intranqüilidade muito grande não apenas no nosso Estado, mas no Brasil de forma geral. O tempo está curto e precisamos dessa definição de uma vez por todas, para que possamos saber as regras que vão valer para eleições que já acontecem no próximo ano.RC – Olha, o deputado Betinho não tratou desse assunto comigo, talvez até porque eu estive tão envolvida com essa questão do TSE e também com outros assuntos. Aqui no Senado, tem sido um período de muito movimento, de muita questão e nós não tivemos oportunidade de nos encontrar, a não ser rapidamente, quando ele nos parabenizou (

pela vitória no TSE

). Na realidade, eu acho que só quem pode dar essa resposta é ele. Eu espero que ele continue a nos ajudar, como sempre ajudou no Democratas. Ele sempre foi um grande deputado, contribuiu muito com o seu trabalho para o nosso Estado — provas da sua contribuição através da lei do royalties; da lei do biodiesel; da questão da federalização da Ufersa, que foi importantíssima a luta que ele empreendeu com a bancada do Rio Grande do Norte; e a questão do saneamento de Mossoró. Betinho é um homem muito competente e inteligente e eu espero que ele possa continuar dando essa contribuição e engrandecendo o nosso partido, o Democratas.

NM – Há rumores de que a senhora também estaria deixando o DEM. A que a senhora atribui isso?

RC – Eu acho que isso não passa de especulação. Isso não existe.

NM – Em recente entrevista ao

Nominuto.com

, o prefeito de Parnamirim, Agnelo Alves, declarou que o PMDB e o Democratas estão numa corrida para chegar perto do Governo do Estado. Como a senhora analisa essa declaração?

RC — Olha, eu não estou vendo nenhum dos dois correndo para o Governo. Nem o DEM nem o PMDB. O que eu estou vendo é que, de uma maneira geral, todos os políticos do Rio Grande do Norte, graças a Deus, estão entendendo que, em benefício do Rio Grande do Norte, nós temos que estar unidos. Essa questão da divisão política, da posição partidária, fica ao largo quando as questões são em benefício do Estado. Acredito que é isso que está acontecendo. Todos nós, mesmo na oposição, dizemos à governadora que estamos sempre à disposição, prontos para ajudar no que for necessário para engrandecer o nosso Estado.

NM - A senhora concorda que a posição está desarticulada no Rio Grande do Norte?

RC – Não vejo assim, dessa forma. Até porque, na realidade, agora é um momento diferente, não é o momento do calor da campanha, quando houve uma movimentação maior. Agora, estão todos os que foram eleitos com obrigações de cumprir com suas responsabilidades e o mandato, tanto do Executivo quanto do Legislativo, exige que todos nós cumpramos com a palavra que assumimos junto ao povo.

NM – A Câmara dos Deputados já aprovou em primeiro turno a prorrogação da CPMF. Logo, logo a matéria deve estar sendo apreciada no Senado. Qual será sua posição? É contra ou a favor da prorrogação?

RC – Primeiro, a CPMF foi criada como uma contribuição e, na realidade, é um imposto obrigatório. Todos pagamos sem saber sequer o que estamos pagando, muitas vezes pagando dobrando porque ela incide sobre todas as operações — e em algumas vezes se sobrepondo de acordo com as operações que são realizadas. A CPMF foi criada com o objetivo de melhorar a saúde. Na época, defendi bastante, pois, como médica, sempre vi a necessidade de mais investimentos na Saúde. Essa realidade continua. Se a CPMF realmente estivesse sendo aplicada totalmente na Saúde, teríamos hoje uma Saúde melhor. Mas está aí a crise em todos os recantos, não só no Nordeste. Agora mesmo estamos vendo no Estado o Hospital Infantil Maria Alice, um hospital de referência na qualidade do seu atendimento, sob o risco de fechar a sua urgência pediátrica. Estamos vendo também que a mortalidade infantil, apesar de ter caído em todo o mundo, cresceu na morte de recém-nascidos, pela falta de UTI neonatal no interior (

do Estado

). Todos vão para Natal e muitas vezes não dá tempo de chegar. E quando chega, há vezes que não há leitos suficientes. Temos dados que mostram que em todo o Brasil e também no nosso Estado o número de leitos é insuficiente para atender o que determina a Organização Mundial da Saúde. Não chega nem à metade disso. Para fazer exames, então, é um desespero para o cidadão, sobretudo se for de alta e média complexidade. São filas e mais filas. Eu seria favorável à CPMF se ela fosse toda voltada para a Saúde porque aí estaríamos tendo um benefício dado pela população e retornando para ela. Agora, o que ocorre é que a CPMF está servindo para pagar juros e sendo desviada para as mais diversas atividades. Neste caso, tenho que ser contrária, para que o povo desconte menos e possa pagar seu plano de saúde, que é o que tem acontecido. Hoje, 40% da população brasileira paga um plano de saúde. Se o SUS estivesse funcionando bem o cidadão que muitas vezes deixa de comer estaria indo alegre e satisfeito ser atendido pelo SUS.