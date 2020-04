Reservatórios do Estado estão próximos do volume total

Cedida No ano passado, enchentes causaram estragos no interior do estado.

Somando isso à previsão dos meteorologistas de que o período chuvoso será acima do normal, a expectativa é de muitas “sangrias” e também muitos transtornos.Em alguns municípios do interior as prefeituras já se preparam para o “inverno”, tentando se prevenir dos problemas registrados em 2008 e buscando o apoio dos governos estadual e federal.“Estamos enviando um ofício à Secretaria Estadual de Articulação com os Municípios e à governadora, no qual anunciamos que vamos reativar a Defesa Civil municipal, mas também alertando que esperamos apoio para as ações necessárias”, enfatiza o assessor de Comunicação da Prefeitura de Caraúbas, Francisco Costa.

Segundo ele, há duas áreas críticas do município que merecem especial atenção. A primeira é o açude Apanha Peixe (com capacidade para 10 milhões de m3), cuja parede recebeu um reforço no ano passado. “Mas é preciso uma nova obra, pois se o inverno vier como está se prevendo, corre o risco de arrombar”, enfatiza.Outra área de risco é na comunidade de Leandro Azevedo, onde poucas ruas são pavimentadas e mesmo o acesso se tornou difícil durante os temporais de 2008. “Algumas estradas vicinais até dá para a Prefeitura ir preparando, mas obras como a do Apanha Peixe nós vamos precisar da parceria do Governo do Estado e, quem sabe, até do Governo Federal”, enfatiza.Já em Timbaúba dos Batistas, onde as chuvas provocaram uma morte por afogamento no ano passado, as barragens que foram destruídas estão sendo recuperadas e reforçadas. “Estamos nos preparando, com o reforço dos açudes, mas esperamos que este ano as chuvas venham em menor volume”, torce o secretário de Administração, Erivanaldo da Silva.

Ele afirma, contudo, que ainda não tem conhecimento de investimentos dos governos estadual e federal na prevenção das cheias, no município. O Estado, porém, já anunciou o monitoramento dos maiores reservatórios do Rio Grande do Norte e também obras de recuperação, onde houver problemas.Além disso, a Defesa Civil do Estado inicia, no dia 3 de março, uma capacitação para os integrantes das defesas civis municipais de 63 cidades potiguares. Também serão instaladas, até 2010, 50 estações hidrológicas que irão permitir acompanhamento em tempo real do volume das chuvas e do nível dos rios e reservatórios.