Wilma de Faria reassume o governo nesta quarta-feira após período de férias

Arquivo Wilma de Faria reassume o Governo nesta sexta-feira (7).

De acordo com a sua assessoria de imprensa, a chefe do Executivo Estadual deve desembarcar no Aeroporto Augusto Severo, no início da tarde desta quinta-feira (5).Mesmo que chegue a tempo, a participação de Wilma de Faria na procissão de Santos Reis, às 16h30 deste feriado, como faz todos os anos, “ainda não está confirmada”, informou a assessora do Governo Cledivânia Pereira.Na sua ausência, o governador em exercício, Iberê Ferreira de Souza tem viajado por várias cidades do interior do estado. Ele diz se considerar "o candidato natural" do seu grupo para ser o sucessor de Wilma de Faria em 2010. Assumir o comando do Estado interinamente, sem dúvida, é uma forma de Iberê estreitar os seus laços com as lideranças.