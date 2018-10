Operação Lord: polícia prende quadrilha de traficantes na Zona Norte

Fred Carvalho Às 5h, o conjunto Beira-Rio foi cercado por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Entre os presos está o homem apontado pela polícia como o líder da quadrilha: Alexandro Freitas de Lima. A denominação da operação Lord (Senhor, em inglês) se deu porque Alexandro é chamado por Senhor no bairro. Ele é filho do também traficante Jailton Beira-Rio, que atualmente cumpre pena em São Paulo.Às 5h, o conjunto Beira-Rio foi cercado por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Enquanto isso, policiais civis cumpriram os mandados de busca e apreensão e de prisão. A imprensa não teve acesso ao interior da localidade enquanto os policiais faziam as diligências.Ao todo foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão e sete de prisão. Ainda há outros dois de prisão para serem cumpridos. A operação resultou de uma investigação comandada pela equipe do Departamento de Narcóticos (Denarc). A ação policial é relacionada à prisão de duas pessoas nesta quarta-feira (19) com 141 quilos de maconha no bairro.Uma entrevista coletiva está marcada para as 10h30, na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), no Centro Administrativo.

* Atualizada às 8h56.