Paulistão tem média de seis cartões por partida Segunda rodada do campeonato tem número elevado de amarelos e três expulsões

O número de cartões distribuídos pela arbitragem esteve acima da média na segunda rodada do Campeonato Paulista. Foram 60 cartões amarelos e três vermelhos, em dez jogos, o que dá uma média de seis cartões por partida. Apesar do alto número de cartões, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo não deve ter muito trabalho nesta semana, já que nenhum lance polêmico marcou a rodada.



Para o procurador Dr. Antonio Meccia, as poucas expulsões nas primeiras rodadas são explicadas pela reciclagem que árbitros e jogadores passaram antes da competição e pelo fato do Paulistão estar apenas no começo. “Acho que quando o campeonato começar a se afunilar e as equipes tiverem brigando para classificar ou evitar rebaixamento, os ânimos vão se esquentar um pouco”, disse o procurador ao site Justicadesportiva.com.br.



Na partida que deu a segunda vitória (1 a 0) consecutiva ao Guarani, cartão foi o que não faltou. Foram nove amarelos, mas nenhum vermelho. Pelo lado do Ituano, foram advertidos, Erick, Carlos Eduardo e Ceará. Já no Bugre Itaqui, Chiquinho, Gláuber, Douglas, Claudiney Rincón e Fernando Gaúcho.



Lulinha garantiu a vitória do Corinthians (1 a 0) em partida bastante disputada contra o Bragantino. Para coibir as entradas mais ríspidas, a arbitragem utilizou o mesmo número de cartões da partida anterior: nove. Os atletas do Parque São Jorge não economizaram na disposição. Túlio, André Santos, Lulinha, William e Otacílio Neto foram repreendidos. Já pelo lado do Bragantino: Pará, Cris, Danilo Bueno e Malaquias levaram o amarelo.



No entanto, o atual campeão Brasileiro São Paulo venceu a Portuguesa (2 a 0) e só levou dois cartões amarelos durante todo o jogo. Hugo e o zagueiro André Dias, foram advertidos. No time da Lusa, Rai quase foi expulso.



O Palmeiras, um dos líderes do campeonato, com 100% de aproveitamento, vem fazendo bonito também na questão disciplinar. Apenas Fabinho Capixada e Sandro Silva levaram cartão na vitória de 3 a 0 sobre o Mogi Miri, no último sábado, dia 24 de janeiro. Pelo lado do Mogi, Jacson levou amarelo e depois o vermelho e Leandrinho recebeu amarelo.



O São Caetano é outro que venceu (1 a 0) nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Dessa vez, a vítima foi o vizinho Santo André. A partida não foi das mais tensas: com cinco cartões distribuídos. O Azulão teve apenas dois jogadores advertidos com cartão amarelo. Foram Ademir Sopa e Iran, já pelo lado do Santo André, Fernando, Alexandre e Cesinha quase acabaram indo para o chuveiro mais cedo.



No domingo pela manhã, Guaratinguetá e Botafogo empataram em 2 a 2 em partida tumultuada. Foram seis cartões amarelos e um vermelho. No Guaratinguetá apenas Jean Batista e Saletti receberam o amarelo. Enquanto pelo lado do Botafogo, Marco Aurélio, Augusto Recife, Calisto e Julio Cesar foram repreendidos. Sendo que este último acabou sendo expulso.



A Ponte Preta conquistou sua primeira vitória (2 a 0) no campeonato diante do Paulista. Na Macaca cinco jogadores receberam cartão. Foram eles: Deda, Gustavo Savóia, Leandrinho, Bia e Jean. Já no Paulista Rodrigo Santos e Pedro Paulo foram punidos.



Mirassol e Marília empatarão em 3 a 3, numa partida em que o time do Marília recebeu seis cartões, enquanto o Mirassol levou apenas dois. Acleisson e Alex Silva do Mirassol exageraram e receberam o cartão amarelo. Pelo lado do Mirassol Giovani, Diego Dorreira, Rafael Mineiro, Cássio, João Vitor e Thiago Souza por muito pouco não foram expulsos.



Fechando a rodada na noite de domingo, dia 25 de janeiro, o Santos virou para cima do Noroeste, em Bauru, numa partida que teve seis amarelos: Júlio Terceiro, Luciano Bebê e Anderson Marques para o time da casa e Domingos, Paulo Henrique Roni e Lucio Flavio para a equipe vencedora. Anderson Marques também foi expulso.



Em Barueri, a equipe local cedeu empate para o Oeste após estar vencendo por 2 a 0 e o árbitro teve trabalho para coibir a violência, tendo que distribuir oito amarelos para Ademar, Dias, Nei Paraíba, Leandro Mello, Dezinho do Oeste e Leanderson, Diego, Fernandinho do Barueri.





