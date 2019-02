Potiguar tem até sexta-feira para decidir se reabre o processo contra o São Gonçalo Ranilson Cristino, advogado que defende os interesses do clube, se reunirá com a diretoria do clube hoje à noite.

O Potiguar de Parnamirim tem até está sexta-feira (12), às 18h para recorrer contra o arquivamento do Tribunal de Justiça Desportiva que julgou o caso e manteve, nesta segunda-feira (8), o arquivamento do processo que o Potiguar de Parnamirim impetrou contra o São Gonçalo alegando que o Touro teria utilizado vários jogadores irregulares.



A reportagem do Nominuto.com entrou em contato com Ranilson Cristino, advogado que está defendendo os interesses do Potiguar neste caso, para saber existe alguma possibilidade de uma tentativa de reabertura do processo 010/2008 por parte do reclamante.



“Juntamente com a diretoria, hoje à noite estaremos em reunião para decidir se iremos ou não reabrir o processo. Como o tempo está muito curto, com apenas 37 dias para a abertura do Campeonato, estaremos então decidindo pelo que for melhor para o clube e a torcida”, declarou Ranilson.