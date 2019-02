Escolas municipais divulgam seu calendário para 2009 Escolas marcam data para inscrição dos alunos do ensino infantil para o fundamental e fundamental para o médio.

A Secretaria de Educação da Prefeitura do Natal divulgou o calendário de matrículas para 2009. A primeira parte é para a renovação de matriculas, depois as matrículas para os alunos encaminhados e, por fim dos alunos novatos.



A renovação de matrícula para os alunos do ensino fundamental começa nesta segunda-feira (15) vai até o dia 23 de dezembro. Os alunos da educação infantil já encerraram as renovações no mês de novembro. E por fim os alunos novos serão do dia 19 ao 23 de janeiro de 2009.



De acordo com as informações do Setor de Normas e Organização Escolar, o período de 8 a 13 de janeiro será para as matrículas destinadas aos alunos encaminhados, ou seja, os estudantes que concluíram o ensino infantil e vão para o fundamental, os que terminaram o 5º ano em escolas que não possuem as séries seguintes serão destinadas para escolas que tem do 6° ao 9º ano. Os alunos que terminaram o 9º ano serão destinados a escolas de ensino médio do Estado.



Os documentos necessários para a inscrição dos alunos são a certidão de nascimento, duas fotos 3x4, carteira de vacinação e para os alunos transferidos um encaminhamento da escola anterior.



Os professores da rede municipal estarão de férias durante o período de 2 a 31 de janeiro. O ano letivo de 2009 abre com a jornada pedagógica que acontece de 3 a 5 de fevereiro no Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves (Cemure).



E de 6 a 9 de fevereiro as equipes pedagógicas fazem o planejamento das escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). As aulas começam no dia dez de fevereiro.