Cruzex recebe imprensa e mostra dia-a-dia da guerra simulada

Fotos: Vlademir Alexandre Uma grande estrutura, com aviões, foi montada para que os participantes se sintam em uma guerra.

Jornalistas conheceram as instalações e funcionamento da direção de guerra.

O co-diretor de Exercício da Cruzex IV, brigadeiro Egito, explicou que o principal objetivo da guerra simulada é promover uma integração entre as nações que participam do treinamento. “Nós montamos a força de coalizão que está instalada em Natal e a força opositora, que está em Fortaleza”, disse.De acordo com o brigadeiro Egito, a força opositora é representada pela cor vermelha e a de coalizão azul. “Nessa guerra, o país vermelho invadiu o amarelo, que fica em um território próximo a cidade de Mossoró. Com isso, o país azul montou uma força de coalizão para retomar essa área”, afirmou.O comandante da 3ª Força Aérea de Brasília, brigadeiro Machado, que participa da Cruzex, informou que a Aeronáutica teve uma grande preocupação em tornar o treinamento real. “É muito difícil planejar uma ação dessa para que os participantes se sintam realmente em uma guerra, por isso, mobilizamos uma estrutura tão grande”.Os diretores da Operação Cruzeiro do Sul apresentaram ainda os setores de planejamento e execuções das táticas usadas na guerra. Brigadeiro Machado destacou: “o treinamento é simulado, mas os vôos são reais. Para isso, é preciso planejamento aéreo”.O co-diretor de Exercício da Cruzex IV frisou ainda que para a próxima edição da guerra simulada a expectativa é que o treinamento se torne ainda mais real. “Existe um sistema nos Estados Unidos que permite ao piloto de uma aeronave saber se ele obteve êxito em um confronto aéreo. Nós ainda não temos essa tecnologia no Brasil, mas, na próxima Cruzex talvez teremos”.Em entrevista coletiva, no fim da manhã, o comandante-geral da Operação Cruzeiro do Sul, brigadeiro Sandir, destacou Natal como uma cidade de condições climáticas e estruturais ideais para um exercício de guerra. “Nós encontramos aqui condições muito favoráveis, tanto que este é o segundo ano que a Cruzex é realizada aqui. Além disso, não descartamos a possibilidade de termos outras edições do treinamento em solo potiguar”, disse.À tarde, cinegrafistas e fotógrafos voaram na aeronave C-130 Hércules, para realização de imagens aéreas das aeronaves participantes da Operação. Eles puderam acompanhar de perto os caças e demais aviões que participam do treinamento.