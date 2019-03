Suspensa intervenção na Sam´s Desembargador suspende pedido de intervenção na empresa que estava há um mês sob administração de interventor.

No último domingo (14), o desembargador Rafael Godeiro Sobrinho suspendeu a intervenção na empresa Sam´s, que desde o dia 11 de novembro estava sob administração do interventor Álvaro Murilo Crespo Júnior.



A decisão do desembargador incentivou o advogado de Thiago Gadelha, Olavo Maia Neto, a solicitar ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte o pedido de reconsideração da intervenção nessa segunda-feira (15).



O motivo para o pedido de reconsideração da intervenção é a manutenção da administração, que segundo Olavo Maia Neto, estava tendo sucesso. “Agora o momento é de aguardar a decisão do juiz, que esperamos que seja positiva”.



Ele aponta que provavelmente a solução para o caso é a dissolução da empresa com a divisão da sociedade entre os irmãos Thiago, Eduardo e Washigton Gadelha.



Sobre os comentários de demissões de pessoas ligadas a Thiago Gadelha na empresa, o advogado afirma: “Quando solicitamos a intervenção na empresa, o principal motivo era preservar os funcionários e os contratos estabelecidos e esperamos que os sócios mantenham esses pedidos”.



A equipe do Nominuto.com tentou entrar em contato com o advogado Erick Pereira para saber a versão dos irmaõs Eduardo e Washigton mas não conseguiu falar com ele.