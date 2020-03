Acusado pela Barbárie do Carrasco vai a júri nesta quinta-feira

Fred Carvalho Queimado vai ser julgado nesta quinta pela Barbárie do Carrasco

Segundo a denúncia do Ministério Público, “há indícios de que o fato foi motivado por desavenças quanto ao valor de um possível ‘programa’ que a vítima iria realizar com o acusado, demonstrando a torpeza da motivação”.Ainda de acordo com o que foi apurado, as provas apontam que Queimado asfixou a Leide Valquíria, levando-a à morte. “Há indicativos de que o acusado agrediu a vítima quando esta encontrava-se sem vida, vilipendiando, pois, seu cadáver”.Queimado era reciclador de lixo e morador de rua e desde que foi preso está detido no presídio provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes.A denúncia ministerial lembra que Leide Valquíria não podia se defender do crime, “posto tratar-se vítima portadora de distúrbio mental”.“No dia do fato, a vítima foi vista em companhia do acusado, o qual teria combinado a realização de um ‘programa’ com esta e acertado o pagamento no valor de R$ 20. Ocorre que a vítima havia discordado do referido valor e aumentado para R$ 50, momento em que o acusado rebateu tal fato e começou a sessão de agressões contra a vítima, primeiramente, asfixiando-a, arrastando-a pelas ruas e, com requintes de crueldade, estando a vítima desfalecida, passou a empreender mais violência, quebrando seus braços e pernas e lesionando sua face e cabeça”, cita a denúncia.O documento lembra também que Queimado, “após constatar a morte da vítima, vilipendiou seu cadáver, introduzindo diversos objetos em sua vagina, abandonando-a, em seguida, debaixo de uma barraca na feira do Carrasco”.O júri popular, que será presidido pela juíza Eliana Alves Marinho Carlos, está previsto para começar e vai ser realizado no fórum Miguel Seabra Fagundes.