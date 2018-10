RN pode competir com outros combustíveis usando energia eólica Superintendente de Promoção da ANP defendeu que, para tornarem as energias renováveis competitivas, o país deve investir nas universidades.

Segundo Paulo Alexandre, superintendente de Promoção da ANP, o Rio Grande do Norte já tem condições de competir com outros tipos de combustíveis usando a energia eólica.



Ele defendeu que, para que as novas energias, como a eólica e a energia solar, se tornem baratas a ponto de competir no mercado, é preciso grande investimento em pesquisa de tecnologia.



“Precisamos de uma academia forte, precisamos investir na produção de tecnologia dentro das universidades”, defendeu.