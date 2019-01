Marcelo Vilar tem 95% de chance de ser o novo técnico do América

Divulgação Marcelo Villar está praticamente certo com o América

Segundo uma fonte do, durante a reunião - ocorrida em um restaurante de Natal, o dirigente confirmou a conversa, a proposta e que as chances de assinatura de contrato são de pelo menos 95%."Conversei com o Marcelo (Vilar), a impressão foi das melhores, senti nele muita sinceridade e o que é melhor, ele não trabalha com empresários, preferindo tratar diretamente com os jogadores. Inclusive alguns nomes que ele citou eu conheço e achei excelente. Mas, por questões de ética, o que reforçou a boa impressão que tive dele, não fechamos, já que existe um contrato em vigor ", disse.Para fechar a contratação do novo técnico, foi discutida uma proposta com um patamar de salário até o mês de maio de 2009 para que seja realizado um trabalho a médio prazo. "Se não der certo, fui bem claro, ele deixa o clube. Estou fazendo as coisas muito às claras, mostrando a realidade de nossa situação", completou Meira Pires.Marcelo Vilar informou que tem um auxiliar que "organiza e planeja os treinamentos". No tocante a questão salarial, a fonte revelou que houve uma primeira proposta que seria baseada no limite disponível do América. Valor avaliado em R$ 12 mil com um aumento para a disputa da série B. Uma premiação orçada para a conquista do Campeonato Estadual também teria sido comentada na reunião. Os números não foram confirmados pelo dirigente.Na reunião, um dos interlocutores teria dito que Paulinho Kobayashi, que já defendeu o América, manteve contato com ele para um possível retorno ao clube, mas a pessoa teria dito que ao jogador que comparasse as realidades tendo em vista que Kobayashi está no futebol paulista.Sobre Kobayashi e futuros reforços, Peninha deixou bem claro que ficou animado com os nomes pré-relacionados e até contou que ao fazer a proposta diretamente a um jogador indicado por Marcelo, ficou estupefato ao comparar depois com o que havia pedido o "empresário" deste jogador. "Da conversa que tive com o jogador e comparando com o preço pedido pelo empresário, antes, ganhamos mais de 50% de desconto ao tratar diretamente com o atleta. E essa será, preferencialmente, nossa linha de atuação", encerrou o dirigenteNome - Marcelo Vilar e Lima LopesData de nascimento - 13.05.1961Natural de Fortaleza /CE1996: Itapipoca-CE1997: Ceará-CE1998: Itapipoca-CE1998: Fortaleza-CE1999: Ferroviário-CE1999: Ceará-CE1999-2000: Uniclinic-CE2000: Roma Barueri-SP2001-2003:Roma E.A-PR2003: Itapipoca-CE2003: Uniclinic-CE2004: Itapipoca-CE2005: Uniclinic-CE2005: River AC-PI2005: Icasa-CE26/09/2006-02/11/2006: Palmeiras-SP11/2006-25/01/2007: Grêmio Barueri-SP29/01/2007-04/07/2007: Ceará-CE17/07/2007-17/09/2007: ADAP-PRCearense: 1997, 1999Campeonato Cearense (2ª divisão): 1998Copa São Paulo: Sub 20: 20011989/97 - Marcelo Vilar foi funcionário concursado do Banco do Brasil no nordeste do Brasil com atuação na área de treinamento de recursos humanos.Com informações do Sambafoot.com