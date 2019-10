Vende-se loja de usados

Elpídio Júnior

Porém, quem passar pela avenida Bernardo Vieira, um dos locais que concentra várias dessas lojas, ficará surpreso com a quantidade de pontos comerciais fechados. A crise econômica, aliada à redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos carros novos e até a reforma na avenida são apontados como causas da "quebra" dos empresários."Ainda estou aberto de teimoso. Tenho perdido de R$ 2 mil a R$ 3 mil em cada negociação", declarou o proprietário da Juvenal Corretora de Veículos, situada na Bernardo Vieira. Trabalhando apenas com parentes - funcionários ele diz que não tem condições de pagar - Juvenal disse que a redução do IPI trouxe a queda no preço dos carros, o que é comum, mas com as facilidades para a aquisição de um carro novo ninguém vai querer um usado.A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos carros novos foi promovida pelo governo federal com o objetivo de amenizar os efeitos da crise financeira internacional no setor automotivo, e resultou em uma desvalorização dos carros usados. Segundo o gerente de seminovos da Salinas, Felipe Ramos, o preço caiu cerca de 15%.Além do preço baixo, os negócios também diminuíram. A Visual Car, também na Bernardo Viera, vendia entre dezembro e janeiro mais de 20 carros. No final do ano passado, foram negociados dois carros. "Minha sorte é que meu prédio é próprio. Tenho quatro alugados para lojas de carro, todos aqui, e os inquilinos estão me devolvendo", anunciou Pereira, proprietário da Visual Car.A combinação de preço abaixo do valor de mercado com falta de clientes levou ao fechamento de várias lojas do setor. Amorim Neto, diretor da Meucarango, empresa de anúncios especializados na venda de carros, confirma que pelo menos 30 lojas já deixaram de fazer publicidade porque fecharam as portas."Para piorar a situação, quando os shoppings da BR 101 foram abertos, 60 novas lojas caíram no mercado", enfatizou. Ele ainda relatou que o fato de elas trabalharem em cooperação facilita a compra, o que deixa o comerciante de "rua" em situação difícil.Apesar do quadro não parecer nada bom, o presidente do Sindicato de Revendedores de Veículos do Rio Grande do Norte (Sindirev), Moisés Nascimento, diz que a situação está melhorando e que a confiança do consumidor voltou. "Realmente fecharam algumas lojas. Não é toda loja que agüenta baixar os preços e continuar aberta", reconhece Nascimento, sem saber informar o número exato de lojas de veículos usados fechadas.Ao todos eram 300 lojas concentradas nas avenidas Presidente Bandeira e Bernardo Vieira. Nascimento lembra que os shoppings têm um custo mais alto, mas conseguem melhores preços e taxas mais competitivas, sem falar do conforto e comodidade aos clientes.Em meio à crise dos carros usados, as concessionárias estão mais cautelosas em fazer negociação com essa mercadoria. Um procedimento comum para quem compra veículos novos é oferecer o antigo como entrada para um financiamento. De acordo com a gerente da Ponta Negra Fiat, Rose Cicarelli, a avaliação minuciosa dos usados é por causa da dificuldade de revendê-los."A gente não deixa de fazer negócio", salientou o gerente de seminovos da Salinas, Felipe Ramos. Atualmente, ele acha que os negócios têm crescido, comparados a dezembro, em razão da liberação de crédito e do resgate da confiança do cliente. Em novembro, a média de vendas foi de 65 carros. Em janeiro o número já chega a 112. No ápice da crise, os bancos restringiram o crédito e as especulações sobre problemas futuros na compra tiraram o consumidor das lojas.A nova Bernardo Vieira, que foi entregue há quase um ano, continua não agradando aos comerciantes locais. Eles apontam a reforma da avenida como um dos principais fatores para o fechamento das lojas. "Não tem onde estacionar. Se o cliente colocar o carro na calçada vai ser multado, porque só o que passa aqui é guarda", reclama o dono da Garrincha Veículos.Os empresários afirmam que já tentaram uma conversa com a Prefeitura de Natal na gestão anterior e não tiveram êxito. Nos próximos dias, eles prometem entregar à chefe do executivo municipal, Micarla de Sousa, um abaixo-assinado com 2 mil assinaturas pedindo a solução do problema.