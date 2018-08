São Paulo segue líder do Brasileiro

A briga pelo título, por uma vaga na Libertadores e contra o rebaixamento ganha novos contornos a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Com os resultados do final de semana, o São Paulo segue na liderança com 65 pontos, seguido por Grêmio, 63, Cruzeiro e Palmeiras, 61, enquanto na ponta de baixo Ipatinga, 31, Figueirense, 35, Portuguesa, 36, e Náutico, 37, lutam para não cair. Apesar da grande disputa, houve apenas três expulsos em dez jogos.



Na abertura da rodada, o Tricolor paulista, em um clássico muito disputado contra a Lusa, venceu e mostrou que sempre cresce na reta final do torneio, e agora vê bem próxima a chance de conquistar o tricampeonato, conquista inédita entre clubes brasileiros. A trigésima quarta rodada também foi bastante favorável ao Vasco. Com o caldeirão cheio, o time da cruz de malta venceu o Santos com um gol de Edmundo e não se encontra mais entre os quatro últimos. Ainda no sábado, o Atlético/PR bateu o Figueirense, fora de casa, por 2 a 0.



Um dos duelos mais esperados na ponta de cima da tabela, realizado no Palestra Itália, terminou com a vitória de 1 a 0 para o Grêmio. O capitão Tcheco fez o gol que deu ao tricolor a vice-liderança e o Palmeiras cair uma posição. Além disso, o gremista Jean levou cartão vermelho e terá que cumprir a suspensão automática contra o Coritiba, no dia 16 de novembro. Esse jogo, além de reduzir as chances de título do time do Palestra, ainda abriu mais umacrise entre o goleiro Marcos e o treinador Vanderlei Luxemburgo.



No Maracanã, mesmo placar do clássico do Palestra Itália. Depois do goleiro Renan derrubar Ibson dentro da área, Kleberson bateu o pênalti e deixou o Flamengo vivo na disputa pela taça do Brasileirão. No final, o Botafogo ainda perdeu Eduardo, que tentou chutar a bola que estava com Sambueza, para sair jogando rapidamente, e acabou atingindo seu adversário. Ele levou cartão vermelho.



Também foi com apenas um gol que o Cruzeiro venceu o Fluminense, no Mineirão. Após ter um gol bem anulado, ainda no primeiro tempo, Ramirez, já na segunda etapa, balançou as redes de Fernando Henrique. Mesmo perdendo, o Tricolor carioca está fora da zona da degola, devido ao empate por 0 a 0 entre Coritiba e Náutico, que fez o alvi-rubro descer duas posições.



Bastante equilibrado foi o jogo entre Vitória e Atlético/MG, no Barradão. O único gol da partida saiu apenas aos 32 minutos do segundo tempo, em favor do time mineiro, com Pedro Paulo. Já no confronto realizado no Beira-Rio, não houve equilíbrio. O Internacional não deixou o Ipatinga jogar. Logo após a expulsão direta de Léo Oliveira, aos 15 minutos do primeiro tempo, por impedir um ataque adversário, o colorado começou a dominar e logo abriu o placar com Andrezinho. O time gaúcho ainda marcou mais três vezes, com Taison, Sandro Ranieri e Guto.



Na Ilha do Retiro, tudo se decidiu no primeiro tempo. O Sport abriu dois gols de vantagem, com César e Roger, e o Goiás conseguiu diminuir com Fahel, de cabeça. Ambos apenas cumprem tabela, pois o Leão já está na Libertadores e o Esmeraldino não tem chances de chegar ao G-4.



Enquanto a disputa pelo título da Série A ainda está aberta, no último sábado, dia 8 de novembro, o Corinthians garantiu a taça da Segunda Divisão depois do 2 a 0 em cima do Criciúma. Com quatro rodadas de antecipação, o Timão, que confirmou sua volta à elite no dia 25 de outubro, abriu 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, Avaí e não pode mais ser alcançado.







Resultados da 34 rodada



Sábado



Portuguesa 2 x 3 São Paulo - Canindé

Vasco 1 x 0 Santos - São Januário

Figueirense 0 x 2 Atlético-PR -Orlando Scarpelli



Domingo



Coritiba 0 x 0 Náutico -Couto Pereira

Sport 2 x 1 Goiás - Ilha do Retiro

Cruzeiro 1 x 0 Fluminense - Mineirão

Palmeiras 0 x 1 Grêmio - Parque Antarctica

Botafogo 0 x 1 Flamengo - Maracanã

Internacional 4 x 0 Ipatinga-MG - Beira-Rio

Vitória 0 x 1 Atlético-MG - Barradão







Com informações do Justicadesportiva.com.br