Encontro com a governadora será lavagem de roupa suja, diz Enildo

Júlio Pinheiro Enildo Alves: "Ainda há muita ferida que não foi cicatrizada"

, na terça-feira (3) sobre a solicitação de uma audiência com a Governadora Wilma de Faria junto com os outros parlamentares do PSB para definir uma posição e fortalecer o Partido após as eleições em 2008, pode se transformar em uma verdadeira lavagem de roupa suja, segundo o vereador Enildo Alves (PSB).“Acho muito importante um encontro com a presidente estadual do PSB, até porque depois das últimas eleições ainda há muita ferida que não foi cicatrizada. Será uma verdadeira lavagem de roupa suja. Até porque a direção do partido errou e pagamos pelos erros”, ressaltou Enildo que é secretário do diretório municipal do PSB.O vereador comentou ainda sobre o “racha” no partido desde que alguns parlamentares apoiaram o deputado federal Rogério Marinho para ser o candidato a prefeitura de Natal, e outros junto com a Governadora, foram a favor da aliança (PSB, PMDB e PT) que lançou a deputada federal Fátima Bezerra (PT) a disputa no ano passado.“É inegável que há um racha. Uns seguem Rogério, outros Wilma. Na Câmara os vereadores não receberam até agora nenhuma orientação sobre qual posição tomar. A maioria está na bancada de situação, mas tem Júlia Arruda que é oposição. O que sei é que tem muito vereador pessebista insatisfeito”, ressaltou Enildo.Segundo o parlamentar a maioria das autoridades políticas tratam os partidos como se fossem grandes senzalas, se referindo ao local onde moravam os escravos. “Os líderes são os senhores de engenho, decidem por nós. Isso não pode acontecer. Se vivemos a democracia é mais do que normal ter opiniões divergentes dentro do partido, nem por isso, temos que ser excluídos”, enfatizou ele que tem declarado várias vezes sua insatisfação dentro do PSB.Questionado sobre sua última declaração a própria reportagem doquando pedia uma carta de alforria (documento que dava liberdade aos escravos) para sair do Partido, ele reforçou. “Se sou um escravo do PSB, quero minha carta de alforria o mais breve”, confirmou.Sobre a possibilidade da prefeita Micarla de Sousa ser a responsável em conseguir a tão almejada carta de alforria, o vereador preferiu não entrar em detalhes, mas não descartou a possibilidade da interferência da pevista junto a Governadora para aquisição do documento. “Quem sabe ela pagaria”, disse Enildo sorrindo.