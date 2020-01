Termina sobrevoo de helicópteros por equipe da Fifa

Elpídio Júnior Helicóptero chegou a visitar dunas de Jenipabu e Jacumã.

Os visitantes sobrevoaram os três principais eixos de Natal - as avenidas Salgado Filho, Prudente de Morais e Hermes da Fonseca -, percorreram o local onde está prevista a construção da Arena das Dunas, onde fica o Centro Administrativo, Machadão e proximidades e ainda chegaram à Ponte Newton Navarro e dunas de Genipabu e Jacumã.A equipe doapurou que a comitiva não emitiu qualquer opinião sobre o que viu e fez muitas perguntas sobre a cidade, o trânsito e o projeto enviado por Natal. O objetivo da pequena viagem foi conferir as informações sobre a infraestrutura da cidade.Neste momento, toda a equipe se encontra no Hotel Ocean Palace, onde ouve o pronunciamento da governadora Wilma de Faria. Após a reunião, haverá uma coletiva de imprensa e a comitiva segue para o aeroporto, onde assistirá a um vídeo de propaganda de Natal e embarcará, em seguida, para Fortaleza.