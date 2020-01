Líder do PSB na Câmara marca audiência com Governadora

Andréia Freitas Júlio Protásio quer unir o PSB visando 2010

Segundo o vereador este encontro será para fortalecer o partido visando as eleições em 2010 onde a Governadora Wilma de Faria disputará o Senado. “O PSB precisa estar fortalecido na Câmara para que possamos trabalhar em prol da candidatura da Governadora. Não podemos ter blocos, temos que estar todos unidos”, disse o líder do PSB na CMN.Desde o início dos trabalhos na Câmara, os vereadores do PSB reclamam da falta de rientação por parte dos diretórios estadual e municipal do partido sobre qual posição tomar na Casa.Atualmente, dos sete vereadores do PSB (maior bancada na Câmara), apenas a vereadora Júlia Arruda faz oposição a Micarla de Sousa (PV). Os outros firmaram apoio a gestão municipal.A vereadora sempre declarou que a posição que tomou na Câmara está de acordo com a opção do partido nas eleições em 2008, onde a Governadora junto com alguns pessebistas apoiaram a deputada federal Fátima Bezerra (PT)na disputa pela prefeitura de Natal.“Estou seguindo o caminho natural. Apoiei Fátima, fui contra Micarla. Agora, tenho que manter minha posição. Tenho que honrar os votos dos meus eleitores que me colocaram na oposição a atual prefeita. Mas admito que não tive nenhuma orientação da Governadora ou de qualquer outro membro do diretório”, disse Júlia Arruda.Este encontro estava sendo bastante aguardado, principalmente, pelos vereadores que foram contra a posição do PSB nas últimas eleições. Entre eles, o vereador Enildo Alves que encabeçou o grupo que defendia a candidatura do deputado federal Rogério Marinho a prefeitura de Natal.“Acho muito importante este encontro com Wilma e os pessebistas. Será uma verdadeira lavagem de roupa suja”, enfatizou o parlamentar.Enildo já declarou várias que está insatisfeito com o Partido e aguarda a sua liberação por parte do diretório estadual do PSB. Em declarações ao portal nominuto.com, o vereador solicitou a Governadora Wilma de Faria sua “Carta de Alforria” e, pretende contar com a ajuda da prefeita Micarla de Sousa para intermediar o pedido, e, quem sabe integrar o PV.