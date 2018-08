Prefeito reeleito de Nísia Floresta vai pagar multa por propaganda eleitoral irregular

O prefeito reeleito de Nísia Floresta, George Ney Ferreira (DEM), foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral a pagar uma multa de R$ 21.282,00 por fazer publicidade do seu governo, em maio, no jornal Papary Notícias, que é financiado com dinheiro público.Dessa forma, ele diminuiu em quase metade o valor inicial da multa, calculada em R$ 53.205 pelo juiz da 67ª. zona eleitoral, ficando apenas com o valor mínimo fixado para esse tipo de irregularidade eleitoral.O prefeito conseguiu a impressionante façanha de obter aprovação de 97.3% da população da cidade: foram quase 7 mil votos, contra 232 do seu principal opositor, Joel Pastor (PDT), que foi prejudicado por ter tido seu registro cassado em segunda instância.O advogado de Ferreira, Armando Holanda, argumentou que não havia nenhum caráter político eleitoral no Papary Notícicas, embora a publicação tenha sido distribuída apenas duas vezes, em 2005 e 2008.

Currais Novos





Já em Currais Novos, o prefeito Geraldo Gomes e a vice-prefeita Milena Galvão foram desobrigados a pagar as multas de R$ 21.282,00 e R$ 23.410,00, respectivamente.Eles também eram acusados por propaganda eleitoral extemporânea ao divulgarem seus nomes na festa “Arraiá do Federal”, realizada em 28 de junho.A aliança adversária, “Avança Currais Novos”, ainda pedia a cassação do registro de candidatura do prefeito e da vice, eleitos, e a decretação da inelegibilidade dos dois políticos, mas de novo não obteve sucesso. Os juizes entenderam que a publicidade se tratou de mera promoção pessoal.