Carlos Eduardo dispara contra ex-aliados e se diz acostumado com “bajuladores” Ex-prefeito de Natal diz que atitude é de querer agradar quem está chegando ao poder “é coisa de gente safada”.

“É comum querer agradar quem está chegando”. A afirmação é do ex-prefeito Carlos Eduardo, referindo-se à postura de ex-aliados que, agora, declaram apoio à prefeita Micarla de Sousa (PV).



Durante a maior parte de sua gestão, Carlos Eduardo contou com o apoio da grande maioria dos vereadores de Natal. No entanto, após o escândalo da Operação Impacto e o desgaste com a eleição da capital, o prefeito viu parte de seus aliados tornarem-se críticos e declararem apoio irrestrito à prefeita.



“A turma gosta de agradar quem está entrando. Sei dessa atitude, desse comportamento de gente safada. Conheço os bajuladores”, disparou, sem citar nomes.