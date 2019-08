Justiça concede liminar e Geraldo Gomes retorna à Prefeitura de Currais Novos

O prefeito de Currais Novos Geraldo Gomes (DEM) retorna nesta sexta-feira (23) ao comando do município. O prefeito havia sido cassado após condenação em primeira instância por compra de votos durante o pleito. A informação é do advogado de Geraldo, José Maria Bezerra.Na quinta-feira o advogado do prefeito entrou com uma ação cautelar pedindo a suspensão do afastamento de Geraldo Gomes baseado na presunção de inocência, alegando que o chefe do Executivo deve continuar exercendo o cargo até o término da investigação eleitoral e o trânsito em julgado do mérito.O presidente da Câmara Municipal de Currais Novos, João Neto (DEM), estava comandando a Prefeitura desde a quarta-feira (21) e, após a decisão monocrática do juiz Roberto Guedes, retornará ao comando do Legislativo do município.