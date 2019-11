Michel Temer é eleito presidente da Câmara dos Deputados

Agência Câmara Temer teve 304 dos 509 votos.

O presidente eleito, afirmou ao tomar posse que a Câmara vai passar por um biênio difícil, marcado pela crise econômica, e por causa disso os deputados poderão ter de tomar medidas impopulares.Temer disse ainda que, diante desse cenário, os parlamentares terão de trabalhar em estreita harmonia. Ele ressaltou que os temas mais importantes para o País não poderão ser tratados de forma eleitoral. Nesse sentido, afirmou que vai buscar a harmonia também com os Poderes Executivo e Judiciário, para que o País possa atravessar este momento de crise da melhor forma possível.“Meu sonho é quando sair daqui, na verdade, nós todos todos, possamos passar em qualquer lugar tranquilos. E ao encontrar com nosso eleitorado, eles nos dêem parabéns pelo trabalho desenvolvido em beneficio do país”, disse Michel Temer.O novo presidente afirmou ainda que uma das bandeiras da sua gestão será regulamentar todos os dispositivos constitucionais ainda pendentes. Outra bandeira será transformar a Câmara no centro de debates das questões mais importantes para o País.Por fim, Temer pediu o apoio dos ex-candidatos Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e Ciro Nogueira (PP-PI). "Não sou um deputado do PMDB em favor do PMDB. Sou um deputado eleito pela Casa", ressaltou.Entre as ações prometidas pelo novo presidente está a criação de uma Procuradoria Parlamentar feminina onde espera ver no Colégio de Líderes a presença de pelo menos uma mulher. “50% do nosso eleitorado é formado por mulheres, nada mais justo que uma Procuradoria Parlamentar Feminina”, afirmou Michel Temer.