Bispo Francisco questiona distribuição de gel lubrificante

Elpídio Junior Bispo Francisco: Lubrificante pra quê?

"Preservativo, tudo bem, que é para evitar que as pessoas peguem AIDS, mas não entendo a necessidade desse gel", disse, recorrendo à ajuda do colega Enildo Alves, que é médico. "Qual o objetivo disso?", perguntou."O gel é importante para se fazer sexo mais seguro, pois ele evita o rompimento da camisinha, que previne não somente a AIDS, mas também outras doenças venéreas", explicou Enildo, didático.

O vereador Bispo Francisco insistiu no assunto, mas transferiu o foco do problema, que passou a não ser mais a iniciativa da Prefeitura, mas o destaque que a notícia da distribuição do gel lubrificante recebeu na imprensa.

"As pessoas vão achar que é um incentivo à prostituição", disse o vereador, ao que Enildo Alves respondeu: "Não é incentivo, e sim prevenção. No carnaval, as pessoas costumam se soltar mais, bebem e fazem mais sexo mesmo. Não há como impedir, então o jeito é prevenir".