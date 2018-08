A redescoberta do Convento de Santo Antônio

“A presença dos franciscanos na Paraíba através do Convento de Santo Antônio”, da historiadora paraibana Glauce Maria Navarro Burity, será relançado nesta sexta-feira (07), às 19h, na Livraria Siciliano do Midway Mall.A obra, lançada pela primeira vez em 1988, foi ampliada e atualizada. Entre as novidades está o acréscimo de novas fotos e duas seções, uma delas dedicada aos guias do Convento, com a cronologia dos fatos históricos do local, e outra com o vocabulário arquitetônico específico utilizado na obra, tornando mais acessíveis para o público leigo termos como “pináculo”, “lavor” e “balaustrada”.A autora conta que a iniciativa para a reedição do livro, fruto de sua dissertação de Mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, que teve na banca examinadora nomes como Armando Souto Maior e Ariano Suassuna, foi uma resposta ao apelo de estudantes e pesquisadores da área da história e da arquitetura, interessados na obra de caráter único no gênero no estado da Paraíba. Foram quatro anos de intensas pesquisas que envolveram visitas a diversos conventos, bibliotecas e acervos históricos no Brasil e na Europa.O livro conta desde a fundação do Convento de Santo Antônio, em 1585, passando pelo período da invasão holandesa, a restauração – ápice artístico-arquitetônico que se deu no século XVIII, até os dias atuais, quando foi convertido para Seminário Arquidiocesano. Ricamente ilustrada, a obra contém análises minuciosas que chegou a descobertas inéditas, como a que concluiu que os azulejos que enfeitam o Convento são de origem portuguesa. O entendimento anterior era o de que as peças teriam sido trazidas da Holanda.

A trajetória

Uma das maiores dificuldades enfrentadas por Glauce Maria em sua pesquisa foi a dificuldade para a reunião de documentos e subsídios para começar a escrever. Ela iniciou sua peregrinação no próprio Convento de Santo Antônio, em João Pessoa, partiu para a Casa Mãe dos Franciscanos, em Olinda, e de lá, para o Rio de Janeiro. Não satisfeita, diante dos dados preciosos, mas ainda escassos, embarcou para a Europa, onde conseguiu completar a sua pesquisa com base em informações e imagens recolhidas em bibliotecas e Lisboa, Madri, Assis e Roma.