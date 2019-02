Aftosa: Secretário Nacional de Agropecuária pede para estados nordetinos se igualarem ao RN

Diógenes Dantas Mudança de risco da febre aftosa foi principal assunto do encontro.

O recado foi dado durante a reunião do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Agricultura (Conseagri), realizada nessa sexta-feira (12), em Natal.Durante todo o dia, secretários de Agricultura de 22 estados e representantes de outros, debateram crédito rural, oferecido através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), encaminhamentos de propostas ao governo federal, febre aftosa e a crise mundial no setor agrícola.Ao final do encontro, foi elaborado um documento a ser encaminhado ao governo federal pelo próprio Conseagri e que será levado à discussão, no mais tardar, até abril."São discussões que julgamos importantes para a economia brasileira e muito nos honra que este encontro tenha se realizado aqui, no Rio Grande do Norte", disse o secretário estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Francisco das Chagas Azevedo.