Carlos Eduardo pede a Micarla continuidade de três obras desta administração

Júlio Pinheiro Micarla e Carlos Eduardo: expectativa de transição tranqüila.

Chegando animada à Prefeitura acompanhada do vice-prefeito eleito Paulinho Freire (PP), Micarla já havia declarado que daria continuidade e melhoraria as ações que ela julgasse importantes para o município, mas mantendo a coerência com o que foi dito durante a campanha eleitoral. Com uma boa expectativa inicial para a conversa, a prefeita eleita se disse satisfeita com a postura de Carlos Eduardo durante a reunião.“Não esperaria outra atitude do prefeito que não fosse a cordialidade, pois ele é um democrata. Ele fez um “briefing” das principais obras do município e vi que o prefeito também quer fazer uma transição tranqüila. A melhor informação foi a de que o prefeito vai abrir a Prefeitura para a transição”, explicou Micarla logo após o término da reunião.O prefeito Carlos Eduardo também ficou satisfeito com o resultado da reunião, definindo que o encontro foi marcado pela civilidade. No processo de transição, que será comandado pelo secretário-chefe do Gabinete Civil, Bosco Pinheiro – também presente na reunião –, o prefeito informou que a intenção da Prefeitura é ceder todas as informações necessárias para a nova gestora, que encontrará desafios na administração.“Toda administração encontra problemas, se não o prefeito seria dispensável. Há problemas e a prefeita enfrentará muitos outros, que são normais na administração de uma cidade”, disse o prefeito, sem citar o maior problema que deverá ser encontrado por Micarla.Com relação aos pedidos de continuidade de algumas obras, Carlos Eduardo disse que o Parque da Cidade será finalizado ainda em sua administração, sendo entregue no dia 14 de novembro, mas que três importantes obras necessitarão do trabalho da prefeita para a conclusão: a drenagem e pavimentação de pouco mais de 10% de Capim Macio, a execução do projeto dos emissários submarinos e a conclusão da drenagem do Nossa Senhora da Apresentação.“Já há os recursos para as obras de Capim Macio e Nossa Senhora da Apresentação, e o projeto dos emissários submarinos está pronto e acabado. Os recursos também estão na conta do município”, informou o prefeito de Natal.

Equipe

A equipe de transição da Prefeitura será definida até a sexta-feira (7), quando alguns secretários entregarão relatórios finais. Segundo o prefeito, as duas equipes estarão reunidas na terça-feira (11) para começar as atividades.