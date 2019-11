Candidato à Presidência do Senado, Tião Viana defende reformas

O senador acreano Tião Viana (PT) apresentou sua candidatura à Presidência do Senado Federal durante a primeira reunião preparatória para a eleição com discurso permeado de promessas de renovação, na manhã desta segunda-feira (2).



Tião Viana coloca as reformas política e tributária como prioridades para sua possível gestão. Questões ambientais, debates em torno da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a reforma administrativa também são defendidas pelo candidato.



Para o petista, a decisão em questão não representa somente a escolha de um novo presidente, mas o encerramento de uma legislatura conturbada e “que a todos fez sofrer”.



O médico e senador se colocou em situação de vantagem por ser apoiado pela maioria dos partidos da Casa. Além de seu partido, PSol, PDT, PSB e PRB ofereceram apoio.



Seus dez anos de Senado o fez lembrar do amontoado de Medidas Provisórias que está entre as leis do país e aquilo que chama de “falta de agenda afirmativa do Congresso”.



Com sua “inabalável disposição ao diálogo”, consultou colegas para formar suas propostas. “Ouvi diferentes sugestões de senadoras e senadores desta Casa”, disse.